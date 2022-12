Stel hier al je vragen over de wolf.

De wolf is de laatste tijd veel in het nieuws en er duiken veel vragen op omtrent het dier. Wat zijn de voordelen van de wolf in Nederland? Is het dier gevaarlijk? En hoe kun je de wolf het best afschrikken? Heb jij ook een vraag? Stel deze dan via onderstaand formulier. Job van der Plicht , binnenlandverslaggever bij NU.nl, volgt het wolvendossier sinds de terugkeer van het dier in Nederland. Hij beantwoordt jullie beste en meestgestelde vragen.