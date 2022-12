Podcast Zorgen sociale media voor toename van psychische klachten?

Bijna 3,3 miljoen Nederlanders hebben in het afgelopen jaar een psychische aandoening gehad, meldt het Trimbos-instituut. Dat is een flinke toename ten opzichte van vijf jaar geleden. NUjij'ers vragen zich af of dat door sociale media komt. Lieke Loman duikt deze week in die vraag. Ze spreekt daarover met programmahoofd Annemarie Luik van het Trimbos-instituut en Helen Vossen, universitair docent orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Heb je vragen voor NU.nl? Dan kun je ons altijd mailen op podcast@nu.nl of je kunt reageren via NUjij.

Je kunt je ook gratis abonneren op de NU.nl zoekt uit-podcast. Dat kan via Apple Podcasts, Spotify of jouw favoriete podcastapp.

