Serviesbedrijf Blond Amsterdam haalt kop met lachende Anne Frank uit handel

Het serviesbedrijf Blond Amsterdam, bekend van onder meer theepotten en mokken met getekende figuurtjes en teksten, heeft een kom met daarop een lachende Anne Frank uit de winkels gehaald. Onder andere het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) had kritiek geuit.

De afbeelding van Anne Frank waarop ze lachend is getekend, was te zien in de serie 'Hollands Glorie'. Ze staat afgebeeld tussen een tekening van de vlaflip, een paar schaatsen en een pak hagelslag.

Onder meer het CIDI had flinke kritiek op de afbeelding van de lachende Anne Frank. Het noemde de kommen onder meer "ontzettend ongepast". Het CIDI had al geadviseerd om het servies uit de winkels te halen.

"De serie waarin de kom is verschenen, hoort een positieve herinnering te zijn aan Hollandse taferelen en helden waar wij trots op zijn", schrijft Blond Amsterdam in een reactie op de kritiek. "Helaas komt dit gevoel niet bij iedereen over op de manier die wij voor ogen hadden. Dit is absoluut niet onze bedoeling geweest. Wij vinden dit erg vervelend en zijn hiervan geschrokken."