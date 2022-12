Beste NUjij-reacties Minimumloon omhoog | Racismerel Buckingham Palace

Minimumloon gaat extra omhoog (en er zit nog meer in het vat)

Op 27 november 1968 werd de wet voor de invoering van het minimumloon aangenomen door de Tweede Kamer. Nu, ruim vijftig jaar later, wordt dat minimumloon voor het eerst in zijn bestaan extra verhoogd vanwege de hoge inflatie. Dit betekent dat er op 1 januari in één klap 10,15 procent bij komt.

NUjij'ers gingen over de verhoging in discussie. Zo begrijpt gebruiker Roy_Hafkamp niet dat sommige werkgevers niet meer dan het minimumloon betalen:

"Zelf ben ik jaren geleden weleens betaald conform het minimumloon. Ik heb dat altijd een gek idee gevonden, want eigenlijk zeg je als werkgever: als we je nog minder hadden kunnen uitbetalen, dan hadden we dat ook gedaan. Waarom zou je anders zo strak op dat minimumloon zitten?"

"Nu ben ik zelf ondernemer, maar dat minimumloon heb ik mensen nooit uitbetaald. Zelfs als het een krappe functie is, bijvoorbeeld doordat er weinig ruimte in het budget zit, betaal je als fatsoenlijke werkgever gewoon boven het minimum uit. Alleen van het woord krijg ik al de rillingen."

Gebruiker Ralf_8bc0f513 vindt het leuk voor de werknemers die er profijt van hebben, maar maakt zich zorgen om anderen die er niets bij krijgen:

"Leuk voor diegenen die minimum verdienen. Ik gun het ze oprecht van harte. Maar ik vind het wel zorgelijk dat dit de prijzen nog meer op gaat drijven. Ik heb een prima baan en na wat jobhoppen eindelijk mijn plek gevonden. Prima salaris gekregen, echter wel in een sector waarbij salarissen niet veel meer zullen stijgen omdat daar geen ruimte voor is."

"Gevolg is dat er dus weer geswitcht zal moeten worden als alle prijzen zo opgedreven worden. Dan loont het werken simpelweg niet meer. Het kan niet zo zijn dat veel sectoren er van alles bij krijgen en anderen niets, dan gaat er iets niet goed."

De verhoging van het minimumloon riep bij lezers de vraag op of er hierdoor meer banen zullen verdwijnen. Zo vroeg NUjijgebruiker_efbececcedebcbc zich af hoe het zit met de banen met een salaris net boven het minimumloon. "Nu zullen er ook banen bij zijn die in een klap op dat minimum zitten", aldus de gebruiker. "En voor veel bazen is daar ook verhoging geven niet mogelijk. Ik ben bang dat er banen door zullen verdwijnen".

Of een hoger minimumloon er ook voor zorgt dat werknemers 'te duur' worden en banen verdwijnen? Dat zochten we voor jullie uit! Je leest het antwoord in dit artikel.

Buckingham Palace schrikt van racismerel: paleisgasten doen verhaal

Gasten van een receptie op Buckingham Palace voelden zich dinsdag ongewenst en onveilig na racistische vragen van een hofdame van het Britse koningshuis. Zij moest eind november opstappen omdat ze was blijven doorvragen naar waar de donkere, geboren Engelse Ngozi Fulani "nou echt vandaan kwam". Prins William noemde deze vraag van zijn peettante aan de gast van koningin Camilla racistisch.

NUjij'er Sharon_Tollenaar begint door dit nieuws aan zichzelf te twijfelen:

"Ik lees altijd met veel interesse de reacties onder de nieuwsberichten. Ik heb nog nooit gereageerd. Ik stuur nu een reactie omdat ik aan mijzelf begin te twijfelen."

"Ook ik vraag vaak uit interesse waar de roots liggen van mensen. Omdat ik daar oprecht geïnteresseerd naar ben, omdat mensen met een (verre) achtergrond uit een ander land vaak een verfrissende kijk hebben op de maatschappij en omdat ik best wat van de wereld heb gezien en er op dat gebied raakvlakken kunnen zijn."

"Ik ben zelf half Nederlands en half Iers. Supertrots om een Ierse moeder en familie te hebben. Juist omdat ik ook weet en meekrijg hoe zij het leven, de wereld, belangrijke vraagstukken en ga zo maar door ervaren. Voor mij een verrijking."

"Ik kan me ook goed voorstellen dat een mens helemaal niet op die vragen zit te wachten. Het idee dat je jezelf naar een ander zou moeten verantwoorden wat je hier doet, terwijl jij en misschien wel één, twee, drie generaties of meer hier geboren en getogen zijn."

Ook andere gebruikers vroegen zich vrijdag op NUjij af of de vraag 'maar waar kom je nou écht vandaan?' racistisch is. Afran Groenewoud, verslaggever Discriminatie en Racisme, beantwoordde jullie vraag met dit artikel.

Veel spelers met verkoudheidsklachten in Oranjeselectie daags voor duel met VS

Meerdere spelers van het Nederlands elftal kampen met verkoudheidsverschijnselen. Bondscoach Louis van Gaal gaf aan dat dit mogelijk door de airco komt.

NUjij'ers gingen hierover in discussie. Zo zegt Smicol dat je het griepvirus niet kan oplopen door airconditioning, maar dat je wel eerder verkoudheidverschijnselen kunt krijgen als je het virus al bij je draagt. Gebruiker Oke_dan beweert dat virusdeeltjes in een airco terecht kunnen komen, waardoor het verspreid wordt door de ruimte waarin de airco loeit.

Hoe het precies zit? Wij beantwoorden deze vraag hier.

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing en de bijdrage die ze leveren aan NU.nl. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.

