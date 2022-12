Grote stroomstoring in Zuid-Holland en Utrecht, problemen deels verholpen

Delen via E-mail

Ongeveer 45.000 aansluitingen in een deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland zaten sinds 00.15 uur in de nacht van woensdag op donderdag zonder stroom. Een woordvoerder van netbeheerder Stedin zegt dat monteurs erin zijn geslaagd voor 9000 klanten de elektriciteitsvoorziening te herstellen.

Voor de ruim 35.000 aansluitingen die nu nog zonder stroom zitten wordt bekeken hoe ook daar de problemen verholpen kunnen worden. "We verwachten dat dat nog wel een enige tijd gaat duren. Ja, dan moet je inderdaad aan enkele uren denken", aldus de woordvoerder.

De problemen zijn ontstaan bij een verdeelstation in het Zuid-Hollandse Arkel. Mensen melden op Twitter dat onder meer in Gorinchem (Zuid-Holland) en Vianen (Utrecht) er geen elektriciteit is.