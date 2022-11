Podcast Waarom niemand opstaat tegen het FIFA-verbod op de OneLove-band

Als Virgil van Dijk de OneLove-aanvoerdersband draagt, krijgt hij een gele kaart. De FIFA heeft de band niet goedgekeurd en daarom wordt het dragen ervan bestraft. Het is de zoveelste smet op een WK waar mensenrechten zo onder druk staan. Dat roept bij veel NUjij'ers de vraag op: waarom staat niemand op tegen de FIFA? Lieke Loman duikt in deze vraag en doet dat met voetbalverslaggever Bas Scharwachter, die voor NU.nl in Qatar is, en sportverslaggever Job van der Plicht, die in de regels van de FIFA dook.

Heb je vragen voor NU.nl? Dan kun je ons altijd mailen op podcast@nu.nl of je kan reageren via NUjij.

Je kunt je ook gratis abonneren op de NU.nl zoekt uit-podcast. Dat kan via Apple Podcasts, Spotify of jouw favoriete podcastapp.

