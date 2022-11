Gastland Qatar kansloos onderuit tegen Ecuador in openingsduel WK voetbal

Gastland Qatar heeft zondag in de openingswedstrijd van het WK voetbal een kansloze nederlaag geleden tegen Ecuador. Door twee goals van Enner Valencia was de Zuid-Amerikaanse ploeg in het Al Bayt Stadium in Al Khor veel te sterk voor de debutant.

Halverwege stond de 0-2-eindstand al op het scorebord en dat mocht de Qatarese doelman Saad Al Sheeb zich aanrekenen. Hij kwam na drie minuten nog goed weg toen hij blunderde en Valencia profiteerde. Na inmenging van de VAR werd de goal afgekeurd wegens buitenspel.

In de zestiende minuut veroorzaakte Al Sheeb een strafschop en maakte Valencia vanaf de stip alsnog de openingsgoal van dit WK. De ervaren Valencia tekende met een rake kopbal in de 31e minuut ook voor de 0-2, waarna Qatar er niet in slaagde het nog spannend te maken. Ecuador bleef eenvoudig overeind.

De nederlaag is een enorme tegenvaller voor Qatar, dat als gastland en Aziatisch kampioen dit WK indruk wil maken op het veld. De ploeg van de Spaanse bondscoach Felix Sánchez staat nu onderaan in groep A. Oranje zit ook in groep A en begint het WK maandag om 17.00 uur tegen Senegal. Vrijdag is Ecuador de tegenstander van het Nederlands elftal.

Stand groep A: 1. Ecuador 1-3 (+2)

2. Nederland 0-0

3. Senegal 0-0

4. Qatar 1-0 (-2)

Pas vlak voor rust eerste kansje voor Qatar

De openingswedstrijd van het 22e WK voetbal werd voorafgegaan door vuurwerk en een toespraak van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. 67.000 toeschouwers zagen vervolgens dat Ecuador snel het initiatief nam en na drie minuten juichte de ploeg van bondscoach Gustavo Alfaro al. Doelman Al Sheeb grabbelde en Valencia kopte binnen. Na inmenging van de VAR bleek dat een andere speler van Ecuador nipt buitenspel stond waardoor de goal werd afgekeurd.

Qatar haalde opgelucht adem, maar in de zestiende minuut ging het alsnog mis. Al Sheeb wilde de bal wegtikken, maar raakte in plaats daarvan Valencia. De Italiaanse Daniele Orsato gaf een strafschop en stelde Valencia zo in staat de openingsgoal van het toernooi te maken. De Ecuadoraan schoot rustig binnen: 0-1.

Het werd snel erger voor het onmachtige Qatar. In de 31e minuut kopte de 33-jarige Valencia een voorzet van Ángelo Preciado binnen (0-2). De aanvaller, die momenteel bij Fenerbahçe onder contract staat, was acht jaar geleden ook al drie keer trefzeker op het WK in Brazilië.

Op slag van rust was Qatar eindelijk eens gevaarlijk. Almoez Ali miste een voorzet met het hoofd en dus was het halverwege 0-2.

Doelman Saad Al Sheeb van Qatar had het lastig tegen Ecuador. Foto: EPA

Qatar kan na rust geen vuist maken

Na rust moest Qatar komen, maar de eerste kans was voor Ecuador. Eindelijk onderscheidde Al Sheeb zich door redding te brengen op een schot van Romario Ibarra. Aan de andere kant bleek Qatar niet bij machte het Ecuador nog moeilijk te maken.

Een kwartier voor tijd kwam Akram Afif weliswaar tot een schot, maar dat vloog hoog over. De grootste zorg voor Ecuador was nog dat Valencia zich moest laten wisselen, omdat hij niet helemaal fit meer oogde.

Het hoogtepunt voor Qatar was vlak voor tijd een schot van invaller Mohammed Muntari. De fraaie poging ging net over, dus moet het gastland nog wachten op zijn eerste goal ooit op een WK.

De spelers van Ecuador juichen na het fluitsignaal, de spelers van Qatar treuren. Foto: AFP

Aanbevolen artikelen