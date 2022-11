Podcast Wie betaalt de rekening voor het energieprijsplafond?

Na het bericht dat Vattenfall per 1 januari de energieprijzen verhoogt, vroegen NUjij'ers zich af of het bedrijf dit doet om meer geld te krijgen van de overheid. Per 1 januari neemt de overheid namelijk een groot deel van onze energierekening op zich. In de NU.nl zoekt uit-podcast duikt Lieke Loman in deze vraag. Ze praat met economieredacteur Tom van Gurp en met Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

