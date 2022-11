Ondernemingsraad Kamer heeft toch vertrouwen in Kamervoorzitter Bergkamp

De ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft toch vertrouwen in Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en het presidium, laat de raad maandag weten in een persbericht. Afgelopen zaterdag uitte voorzitter Michel Meerts tegenover Nieuwsuur nog zijn twijfels of Bergkamp wel "de scherven zou kunnen lijmen" nadat de ambtelijke top vrijdag was opgestapt.

De raad schrijft "erg geschrokken" te zijn door wat er afgelopen weekend is gebeurd "en de verwarring die ontstaan is door het mediaoptreden van de voorzitter". De raad heeft gesproken met het presidium, waarna "misverstanden zijn weggenomen". Over en weer is vertrouwen uitgesproken, staat in de verklaring. Ook maakt Meerts volgens de raad nog steeds deel uit van de raad.