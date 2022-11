Verstappen eindigt als vierde in spectaculaire sprintrace, Russell wint

Delen via E-mail

Max Verstappen is zaterdag als vierde geëindigd in de sprintrace voor de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander reed als een van de weinige coureurs op mediumbanden en eindigde daardoor buiten de top drie. George Russell pakte de zege en mag daardoor zondag vanaf poleposition aan de hoofdrace beginnen.

De 25-jarige Verstappen begon aanvankelijk nog sterk en haalde polesitter Kevin Magnussen, die als achtste eindigde, in de derde ronde in. De Red Bull-coureur slaagde er op zijn mediumbanden niet in om Russell achter zich te houden en werd na een fraai gevecht ingehaald door de Mercedes-coureur.