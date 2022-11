Vragenuur: 'Als Republikeinen midterms winnen, wordt het moeilijk voor Biden'

Twee jaar na de verkiezing van Joe Biden als president gaan Amerikanen dinsdag opnieuw naar de stembus. In de tussentijdse verkiezingen of midterms kiezen ze de leden van het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat. Dinsdagmiddag zat Matthijs le Loux, buitenlandcoördinator bij NU.nl, een uur lang klaar om de beste en meestgestelde vragen te beantwoorden. Hieronder een overzicht van de beste vragen en antwoorden.

Dejong69: "Gaan de Republikeinen de steun aan Oekraïne beteugelen als zij een meerderheid krijgen in het Congres?"

"Dat valt nog te bezien. Binnen de Republikeinse Partij bestaat onenigheid over de steun aan Oekraïne."

"De Republikeinse fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, heeft meermaals benadrukt dat Oekraïne wat hem betreft niet op een 'blanco cheque' hoeft te rekenen als zijn partij de meerderheid in handen krijgt. Republikeinse Afgevaardigden aan de meest rechtse zijde van de partij, zoals Marjorie Taylor Greene en Matt Gaetz, beloofden kiezers zelfs dat de hulp helemaal stopt."

"Kortom, het lijkt erop dat de hulp aan Oekraïne na een Republikeinse overwinning afhankelijk is van een tweestrijd binnen die partij over de hoeveelheid geld die de federale overheid uitgeeft. Republikeinen die bereid zijn die steun door te zetten, zouden waarschijnlijk veel van hun Democratische collega's mee kunnen krijgen."

Rjt: "De Republikeinen hebben de afgelopen jaren veel werk gemaakt van het benoemen van mensen die toezien op het tellen en ratificeren van stemmen. Hoe reëel is het gevaar dat deze mensen de uitkomsten gaan beïnvloeden dan wel bevechten?"

"Dat gevaar is heel reëel. Het Trump-kamp dat de Republikeinse Partij momenteel beheerst, maakt er geen geheim van dat dit precies het plan is. Er is een campagne om zoveel mogelijk gelijkgestemden zover te krijgen zich verkiesbaar te stellen als verkiezingsambtenaar of overheidsfunctionaris met een rol bij de verkiezingen in de belangrijke swingstaten. Daarnaast werven ze een leger aan advocaten die meldingen van vermeende kiesfraude moeten gaan gebruiken om uitslagen aan te vechten."

Pieter79: "Biden heeft zich tijdens de aanloop naar de midterms nauwelijks laten zien. Die keren dat hij dat wel deed, maakte hij versprekingen of kwam hij erg fragiel over. In hoeverre heeft zijn afwezigheid invloed op de kiezers?"

"Die vraag goed beantwoorden is meer iets voor de analyses achteraf, maar je kunt wel stellen dat Biden niet bijzonder populair is. Volgens de peilingen keurt momenteel slechts zo'n 40 procent van de Amerikaanse kiezers zijn optreden als president goed. Dat is iets hoger dan eerder dit jaar (in juli was het een miezerige 37 procent), maar het is nog steeds niet best."

"Biden is wel op pad geweest, zeker in de staart van de campagne. Maar er zullen aardig wat Democratische kandidaten niet rouwig om zijn dat hij niet bij hen op bezoek is geweest."

"In Arizona uitte de Democratische kandidaat voor de Senaat, zittend senator Mark Kelly, tijdens de campagne bijvoorbeeld stevige kritiek op Biden en het partijbestuur, over de inflatie en de situatie aan de Amerikaanse zuidgrens."

Pemijama: "Stel dat de Republikeinen winnen, is regeren dan nog wel mogelijk? Wat kan Biden doen om dan toch besluiten te nemen?"

"Als de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en/of de Senaat overnemen, wordt het heel moeilijk voor de regering-Biden om nieuwe wetten door het Congres te krijgen. Hij zal dan vooral aangewezen zijn op zogeheten executive orders, waarmee hij de federale overheid kan aansturen."

"Gezien de invloed van de federale overheid kun je daar best het een en ander mee bereiken, maar daar zitten wel duidelijke grenzen aan. Je kunt in ieder geval stellen dat er nog weinig zal terechtkomen van Bidens ambitieuste politieke plannen."

Benieuwd naar alle vragen en antwoorden? Die lees je hier terug.

Als de uitslagen woensdag bekend zijn, is er weer een vragenuur met Matthijs le Loux.

