Het kabinet heeft besloten om de omstreden complotdenker David Icke geen toegang tot Nederland te geven. Ook mag hij twee jaar lang het Schengengebied niet in. Icke zou komende zondag spreken op een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.

Icke mag twee jaar lang de 26 Schengenlanden niet in omdat zijn "fysieke aanwezigheid" kan leiden tot heftige demonstraties. De immigratiedienst IND informeerde Icke namens het kabinet over het besluit in een brief die hij online plaatste. Op zijn website schrijft Icke dat hij door "het fascistische Nederlandse regime verbannen wordt".

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt het besluit aan de NOS, maar wil verder niet ingaan op het uitlekken van het nieuws.

Komst Icke 'risico voor de openbare orde'

Icke zou eerder spreken op de Dam, maar de gemeente Amsterdam besloot de demonstratie te verplaatsen naar het Museumplein.

Icke wordt geweerd uit Nederland op grond van het 'risico voor de openbare orde', dat zijn optreden met zich mee zou brengen. Dat zeggen ingewijden tegen RTL Nieuws. De gemeente Amsterdam bevestigt het besluit tegenover NU.nl.

Het is wel nog mogelijk dat Icke via een videoverbinding de demonstratie toespreekt. De gemeente kan nog niet zeggen of ze hier eventuele maatregelen tegen zullen nemen.

De gemeente Amsterdam liet halverwege oktober al uitzoeken of een bezoek van de Britse complotdenker aan de stad kon worden tegengehouden. Het stadsbestuur vond zijn komst "zeer ongewenst". De IND werd gevraagd te onderzoeken of zijn komst naar Nederland kon worden voorkomen.

Deze gaf uiteindelijk donderdag het advies om Icke geen toegang te geven tot Nederland. Dit advies is tot stand gekomen na overleg met de NCTV en de politie.

Icke staat bekend om zijn complottheorieën met vaak antisemitische elementen. Zo beweert hij onder meer dat hagedissen de aarde zouden besturen. Daarmee verwijst hij volgens deskundigen naar een zogenaamde (deels Joodse) elite die volgens Icke een almachtige geheime regering zou vormen en de hele wereld zou besturen. Daar klopt niets van, maar toch verkondigt onder meer Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deze bewering inmiddels ook.

'Trek de uitnodiging aan Icke in'

De gemeente vroeg de organisator van de demonstratie eerder met klem om de uitnodiging aan Icke in te trekken. Het protest van aanstaande zondag wordt georganiseerd door Samen voor Nederland, dat eerder demonstreerde tegen het coronabeleid. Icke probeerde ook joden in een kwaad daglicht te zetten door te beweren dat corona door hen komt. Ook dat klopt niet.

Icke onderzoekt naar eigen zeggen al sinds de jaren negentig hoe de wereldmacht precies in elkaar steekt. Daarbij verspreidt hij ideeën uit De Protocollen van de Wijzen van Sion, een document waaruit zou moeten blijken dat er al sinds de 19e eeuw een Joods complot bestaat om de wereldheerschappij te verwerven.