Wie zich onveilig voelt tijdens een treinreis, kan een WhatsApp-bericht sturen naar de NS. De dienst werd ingevoerd in coronatijd, toen de treinen vaak praktisch leeg waren. Inmiddels zitten de wagons weer propvol. Maken treinreizigers eigenlijk gebruik van het telefoonnummer? En wat gebeurt er als je appt?

'Overlast of onveilige situatie in de trein of op het station? WhatsApp of sms naar 0613181318 voor direct contact met de NS.' Stickers met die tekst zijn sinds afgelopen zomer te zien op de ramen van treincoupés.

Sinds de invoering in 2020 wordt er volgens NS-woordvoerder Leonie Bosselaar regelmatig gebruikgemaakt van de service. Vorig jaar kwamen er twaalfhonderd WhatsApp-berichten binnen, bijna vierhonderd meer dan het jaar ervoor. Bosselaar noemt de stijging logisch, omdat er sinds 2021 weer veel meer mensen gebruikmaken van de trein. Op het 'coronadieptepunt' waren dat zo'n 100.000 mensen per dag, tegenwoordig zijn dat er weer 1 miljoen.

De WhatsApp-dienst wordt sinds de zomer extra onder de aandacht gebracht in treinen en op stations. Tegelijk verschijnen er steeds meer nieuwsberichten over personeelstekorten bij de vervoersorganisatie. Bosselaar benadrukt dat veiligheid in treinen losstaat van het personeelstekort. "We schrappen treinen, maar leveren absoluut niet in op veiligheid van reizigers of conducteurs."

Ze noemt de dienst een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen, zoals de service- en veiligheidsmedewerkers en camera's in treinen en op stations. Volgens Bosselaar helpen de appjes bij het inzichtelijk maken van welke trajecten en stations extra veiligheidsmaatregelen nodig hebben. Op grote stations als Utrecht Centraal en 'probleemtrajecten' als Eindhoven-Weert (waarop veel mensen reizen zonder vervoersbewijs) worden meer medewerkers ingezet.

Deze stickers vind je op de ramen van NS-treinen. Deze stickers vind je op de ramen van NS-treinen.

Appen als je je onveilig voelt: hoe gaat dat in zijn werk?

"Appjes van reizigers die zich onveilig voelen, komen direct terecht bij de meldkamer. Die wordt 24 uur per dag bezet door een NS-medewerker. Na het stellen van een paar vragen, schat de medewerker in wat noodzakelijk is. "Hij laat de conducteur omroepen dat er bedelaars aanwezig zijn in de trein, waarschuwt mensen voor zakkenrollers of stuurt een service- en veiligheidsmedewerker naar ruziënde reizigers", zegt de NS-woordvoerder.

De meeste meldingen die binnenkomen gaan over geluidsoverlast of het overtreden van huisregels als praten in de stiltecoupé. Volgens Bosselaar vinden forenzen het tegenwoordig moeilijker om medereizigers aan te spreken op hun gedrag. "Mensen hebben een kort lontje en worden snel boos."

Bij ernstige zaken als agressie en intimidatie wordt de politie opgetrommeld. Als het nodig is, wachten agenten op het perron van het eerstvolgende station. Maar dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties.