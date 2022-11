In onze rubriek Hoe kom jij rond? spreken we met jongeren die hun inkomsten en uitgaven delen. Zo spraken we eerder met Kevin, Anne en Tom. Ben jij tussen de achttien en dertig jaar? Wil je voor een artikel met je naam en een foto vertellen hoe je rondkomt? En wil je tips van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) krijgen? Laat het ons weten via dit formulier, dan nemen wij contact met je op.