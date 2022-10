De Amerikaanse zanger Jerry Lee Lewis is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt zijn publicist vrijdag. Lewis gold als een van de belangrijkste vertolkers van het rock-and-rollgenre, dat opkwam in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zijn bekendste nummer was Great Balls of Fire.

De zanger stierf in zijn huis in de staat Mississippi in de Verenigde Staten. Zijn vrouw was bij hem.

Lewis kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Eerder deze maand was hij te ziek om aanwezig te zijn bij de ceremonie waarbij hij werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Volgens zijn management had de zanger destijds last van griep.

Als kind was de zanger al erg muzikaal. Lewis leerde zichzelf op negenjarige leeftijd pianospelen en trad op zijn veertiende voor het eerst in het openbaar op. Naast Great Balls of Fire was ook het nummer Whole Lotta Shakin' Goin' On erg populair.

Lewis trouwde met dertienjarige achternicht

De zanger trouwde zeven keer in zijn leven. Begin jaren vijftig voor het eerst met Dorothy Barton . Een paar jaar later schokte Lewis de wereld door zijn nichtje, de dertienjarige Myra Gale Brown, te huwen. Dit huwelijk hield dertien jaar stand maar zijn carrière leed er wel onder. In 2012 trouwde hij voor de laatste keer, dit keer met zijn persoonlijke verzorgster Judith Brown.

Afgelopen week werd Lewis al ten onrechte doodverklaard door TMZ. De woordvoerder van Lewis ontkende het nieuws en stelde dat de Amerikaanse entertainmentsite zich had gebaseerd op "een anonieme tip die bullshit was".