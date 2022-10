Met de ene crisis na de andere, zouden we bijna vergeten dat er ook goede dingen gebeuren. In deze rubriek spreken we 'wereldverbeteraars'. Zij proberen de wereld iets mooier te maken, op hun eigen manier. Designer Zsofia Kollar (31) wil de textielindustrie veranderen… met mensenhaar.

"De textielindustrie is enorm vervuilend. Daarom hebben we grote veranderingen en nieuwe materialen nodig. Mensenhaar is geweldig. Toch verbranden we het gewoon", zegt Zsofia Kollar. Om te bewijzen dat het anders kan maakte zij onder meer een trui en een blazer van haar.

Het werk van Kollar is te zien tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. Ook hangt een van haar truien in het Wereldmuseum, als onderdeel van de expositie Ha!r Power Het werk van Kollar is te zien tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. Ook hangt een van haar truien in het Wereldmuseum, als onderdeel van de expositie Ha!r Power

Haargordijnen

Voor haar project, Human Material Loop, onderzoekt ze samen met wetenschappers en organisaties wat er allemaal mogelijk is met ons haar. Naast kleding leverde dat al gordijnen, rugzakken, sneakers, geurstokjes en nog veel meer op. "The sky is the limit voor mij", zegt Kollar. "Haar is zulk fijn materiaal. Je kunt het zelfs gebruiken als isolatie van gebouwen, of voor warme dekens. Ook kun je er olie mee uit zee halen, omdat het olie opneemt."

Deze blazer is gemaakt van mensenhaar. Deze blazer is gemaakt van mensenhaar.

Net als wol

Haarafval krijgt ze van lokale haarsalons. "Dat wordt klimaatneutraal opgehaald, met elektrische voertuigen." Mensenhaar bestaat uit keratine, net als wol en alpaca, legt ze uit. "Er zitten geen chemicaliën in, het is ijzersterk, licht, flexibel en isolerend." De perfecte eigenschappen om er textiel van te maken, volgens Kollar. Maar hoe ze het precies doet, vertelt ze liever niet.

Volg GeneratieNU Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe uitlegartikelen voor jongvolwassenen.

Een kledinglijn

Zelf draagt ze haar trui vooral naar evenementen. "Hij is extreem warm, dus vooral geschikt voor koude winters." Hoewel ze haar truien, blazers en pakken al verkoopt, kosten ze op dit moment nog de hoofdprijs, waarschuwt ze. Daar wordt aan gewerkt. Samen met haar partners is ze bezig om haar producten door te ontwikkelen. "We hopen dat er eind dit jaar een kledinglijn op de markt komt."

Deze trui is gemaakt van mensenhaar. Deze trui is gemaakt van mensenhaar.

Gespreksstof

Hoe reageren mensen eigenlijk op haar kleren? "Sommigen vinden het een vies idee, maar haar is juist erg schoon. Wol is veel viezer." Kollar ziet haar kleren vooral als gespreksstof. "Als we haar gaan zien als materiaal hoeven we geen dieren, grondstoffen en anderen meer uit te buiten, en we laten geen afval achter. We worden onderdeel van het ecosysteem in plaats van dat we erboven staan."