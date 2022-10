Steeds meer mensen doen een beroep op de voedselbank. Daarom hebben vier grote Nederlandse voedselproducenten besloten meer eten te gaan doneren. Ook jongeren maken noodgedwongen gebruik van de voedselbank. Wolf (25) is daar één van. Omdat hij taboes wil doorbreken en schaamte wil wegnemen, deelt hij zijn verhaal met NU.nl.

Wolf woont antikraak in Groningen. Hij stopte eind vorig jaar noodgedwongen met zijn studie, omdat hij het tempo niet kon bijhouden. Zowel zijn fysieke als mentale gezondheid gingen erg achteruit.

Ondanks dat hij niets liever wil dan zich focussen op zijn herstel, staat Wolf al ruim tien maanden op een wachtlijst voor psychische hulp. Zijn studiefinanciering en -lening eindigden nadat hij zich uitschreef voor school. Door zijn mentale gesteldheid is werken op dit moment geen optie.

Wolf deelt op TikTok zijn ervaringen bij de voedselbank. Wolf deelt op TikTok zijn ervaringen bij de voedselbank. Foto: Eigen foto

Op TikTok plaatste je een video waarin je vertelt dat je naar de voedselbank gaat. Je laat zien wat je daar hebt gekregen en vertelt er iets over. Waarom koos je ervoor om die video te maken?

"In mijn video's vertel ik wat ik doe, beleef, denk, draag en eet. Dat doe ik bewust, omdat ik hoop dat mensen zich kunnen herkennen in mijn verhaal en zich bijvoorbeeld minder eenzaam voelen. De video over de voedselbank voelde logisch, omdat ik voorheen vaak vlogs maakte over mijn gekochte boodschappen. Ik wil eerlijk zijn en taboes doorbreken, laten zien dat je je niet hoeft te schamen als je naar de voedselbank gaat. Al was het wel ontzettend spannend om dit te delen."

Je kreeg enorm veel reacties op je video. Wat doet dat met je?

"De meeste mensen zijn lief en dankbaar, sommigen kijken zelfs tegen me op omdat ik dit doe. Dat vind ik cool, want ook ik had vorig jaar niet gedacht dat ik dit zou durven. Maar er zijn ook mensen die minder leuk reageren of ongevraagd hun mening geven."

Wanneer kwam je in de financiële problemen?

"Nadat ik stopte met mijn studie, hielpen school en mijn wijkteam me met het aanvragen van een bijstandsuitkering. Tot voor kort kon ik me daarmee prima redden, omdat mijn vaste lasten laag zijn. Sinds mijn gasrekening is gestegen van 90 naar 200 euro, hou ik niets over. Een onverwachte rekening zorgde ervoor dat ik in de problemen kwam."

Wat deed je toen je merkte dat je de rekeningen niet meer kon betalen?

"Ik raakte in paniek en klopte weer aan bij mijn wijkteam. Tijdens het bekijken van mijn financiën bleek dat ik in aanmerking kom voor de voedselbank, omdat ik mijn basisbehoeften niet kan betalen. Samen hebben we een aanvraag gedaan."

Sinds wanneer ga je naar de voedselbank?

"Sinds een maand, en ik kan er in ieder geval tot februari terecht. Ik ga eens per week op een vaste dag en een vast tijdstip."

Hoe gaat zo'n voedselbankbezoek in zijn werk?

"Je staat in de rij en zodra je aan de beurt bent, krijg je een karretje en een vrijwilliger toegewezen. Samen loop je door een soort supermarkt. Per schap en per product staat aangegeven hoeveel je mag meenemen. Voor mensen met een groot gezin gelden andere regels dan voor mij. Aan de hand van het aanbod stel je zelf samen wat je wil."

En hoe is dat?

"De eerste keer ben ik weggegaan zonder boodschappen. Ik had geen idee hoe het werkte, wist niet wat ik moest doen en werd overweldigd door alles wat er om me heen gebeurde. Door de drukte raakte ik in paniek. De keer daarna ging het beter, maar het blijft ongemakkelijk en lastig."

“Dat ik een van de weinige jonge mensen ben, geeft me een misplaatst gevoel.”

Wat maakt het lastig?

"Ik ben een van de weinige jonge mensen. Dat geeft me een misplaatst gevoel, alsof ik er minder recht op heb dan gezinnen of ouderen. Maar dat is echt iets van mezelf, ik heb niet het idee dat ze mij bekritiseren. Dat zijn eerder andere mensen."

Wie dan?

"Vooral mensen die zelf geen financiële problemen hebben, vinden het moeilijk te begrijpen hoe ik in deze situatie terecht ben gekomen. Soms oordelen ze over bepaalde uitgaven die ik doe, zoals nagellak of speelgoed bij de kringloop. Ze vergelijken mij met zichzelf of met andere mensen die ze kennen die naar de voedselbank gaan. Terwijl onze omstandigheden waarschijnlijk niet te vergelijken zijn. Ik denk echt honderd keer na voordat ik iets koop."

Wat zou je willen zeggen tegen jongeren die ook naar de voedselbank gaan?

"Hulp is er om aan te nemen, je hoeft je er niet voor de schamen. Je bent niet alleen."

En tegen jongeren die juist niet gaan?

"Als je zelf geen financiële problemen hebt, oordeel dan niet te snel over een ander. Je kent iemands situatie niet. En als je ook geldproblemen hebt: zoek hulp. Ga naar een wijkteam, dat is er voor iedereen. Daar werken specialisten die je kunnen helpen. Je hoeft het niet alleen te doen."

Voedselbank in Nederland

Voedselbanken helpen iedere week zo'n 40.000 gezinnen.

Er zijn zo'n 172 voedselbanken in Nederland. Vrijwel iedere grote tot middelgrote gemeente heeft minstens één voedselbank.

Voedselbanken zijn afhankelijk van donaties van burgers, bedrijven en organisaties.

Voedselbanken bieden ook verzorgingsproducten aan.