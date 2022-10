Tijdens en na de wedstrijd tussen Feyenoord en Sturm Graz zijn ongeregeldheden uitgebroken in de Merkur Arena in het Oostenrijkse Graz. Volgens de lokale politie zijn daar gewonden bij gevallen.

De politie meldde op Twitter dat de politieactie tot in de nacht duurde. "Een uitdagende wedstrijd is ten einde is gekomen. Er waren meerdere gewonden, uitzettingen en arrestaties." De Oostenrijkse ME gebruikte in het stadion onder meer traangas om de rellende supporters in bedwang te houden.

Feyenoord-fans die in het stadion aanwezig waren lieten aan de regionale omroep Rijnmond weten dat er sprake was van een groep van 50 tot 100 raddraaiers. Die zouden zijn geholpen door een aantal Poolse supporters van de club Pogon Szczecin.

Feyenoord ging in de vijfde groepswedstrijd in de Europa League in blessuretijd onderuit tegen Sturm Graz. Het duel eindigde in een 1-0-nederlaag voor de Rotterdammers.