Twee activisten lijmden zich gisteren aan Meisje met de parel in het Mauritshuis in Den Haag. Ook in andere landen werden de afgelopen tijd kunstwerken besmeurd. Klimaatactivisten grepen de laatste tijd opvallend vaak naar klodders tomatensoep, aardappelpuree en lijm. Waarom eigenlijk?

Wat gebeurde er in het Mauritshuis?

Een man lijmde zijn hoofd aan het schilderij van Vermeer. Een tweede man goot rood spul over hem heen, en plakte zijn hand vast aan de muur. “Hoe voel je je als je iets moois voor je ogen vernield ziet worden?”, riep hij. “Voel je je woedend? Goed! Waar is dat gevoel als je de planeet verwoest ziet worden, voor je eigen ogen?” Het schilderij is niet beschadigd, omdat er een glazen plaat voor zat. Drie mensen zijn opgepakt.

Welke acties waren er nog meer de afgelopen tijd?

Maandag lijmde klimaatactivist Jelle de Graaf zichzelf vast aan de tafel bij Jinek. Zondag gooiden activisten aardappelpuree over een Monet in Museum Barberini in Potsdam. Vier dagen geleden smeten actievoerders een taart in het wassen gezicht van koning Charles III in Madame Tussauds in Londen. Twee weken geleden goten activisten soep over de Zonnebloemen van Van Gogh, in National Gallery in Londen. En zo waren er meer acties, de afgelopen maanden.

Wie zitten hierachter?

De mannen in het Mauritshuis droegen een shirt van de Britse actiegroep Just Stop Oil. Net als de soepsmijters uit Londen. De pureegooiers uit Potsdam zouden aanhangers zijn van het Duitse Letzte Generation (Laatste Generatie), en Jelle de Graaf van Extinction Rebellion.

Wat willen zij?

De actiegroepen vinden dat er te weinig wordt gedaan aan de klimaatcrisis. Ze zeggen dat zulke acties nodig zijn om aandacht te krijgen voor dit probleem. Just Stop Oil richt zich vooral op fossiele brandstoffen. De groep wil dat de (Britse) overheid stopt met vergunningen geven voor olie- en gaswinning. En dat mensen zich net zo druk gaan maken over het behouden van de planeet als over het behouden van kunst.

Volg GeneratieNU Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe uitlegartikelen voor jongvolwassenen.

Werken zulke acties?

Veel mensen zijn er boos over. Maar ze leveren wél veel media-aandacht op. En als er veel over je actie én je boodschap wordt gepraat, kan dat indirect ook meningen en gedrag beïnvloeden. Dat zegt Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de VU.

Kan het ook averechts werken?

Zeker, zegt Van Stekelenburg. Volgens haar werkt een actie het best als er sympathie is voor de groep én het doel dat zij nastreven. Die twee kunnen onder druk komen te staan als acties irritaties oproepen, en dat kan ook lang duren. Of dat bij deze acties al zo is, kan ze niet zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg.

Waarom zijn er nu ineens zoveel acties?

Volgens Van Stekelenburg krijgen nieuwe tactieken vaak veel media-aandacht. Daardoor, en dankzij social media, verspreiden ze zich razendsnel. En dat kan andere activisten weer inspireren om ook in actie te komen.

Wanneer werken protsten het best?

Als ze tot de verbeelding spreken, en als er veel over wordt gepraat. En als de actievoerders hun verhaal kunnen doen, zegt Van Stekelenburg. Deze activisten kopen daar tijd voor, door zich vast te lijmen.