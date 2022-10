Liz Truss is donderdag opgestapt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Onze buitenlandexpert Matthijs le Loux zat een uur lang klaar om al jullie vragen over de situatie in het VK te beantwoorden. Hier lees je een selectie van de beste en meestgestelde vragen. Benieuwd naar de andere antwoorden? Klik dan hier.

Martin: Hoe reëel is een mogelijke herverkiezing van Boris Johnson?



"Dat ligt er vooral aan of hij de vereiste honderd parlementariërs zo ver kan krijgen om zijn kandidatuur te steunen. Dat is heel erg de vraag, aangezien hij nog maar net de laan is uitgestuurd omdat diezelfde parlementariërs het vertrouwen in hem waren verloren, en omdat de vraag of hij het parlement heeft voorgelogen nog steeds onderwerp van onderzoek is. Toch dringen al verschillende MP's (members of parliament) hardop aan op zijn terugkeer."



"Aan de andere kant zijn er ook MP's die zeggen dat zij onmiddellijk zullen overlopen naar Labour of hun politieke pensionering zullen aankondigen als Johnson weer partijleider wordt."



"Onder de leden van de Conservative Party geniet Johnson in ieder geval nog aardig wat steun. In een recente peiling van onderzoeksbureau YouGov zei 32 procent van die leden dat hij moet terugkomen als partijleider en premier. Voor Rishi Sunak was dat 23 procent."

Ecollard: Zijn tussentijdse verkiezingen niet mogelijk in het VK?



"Nieuwe verkiezingen zijn zeker mogelijk, maar die zouden wel moeten worden uitgeschreven door de conservatieven. Gezien hun enorme achterstand op Labour in de peilingen zitten zij daar niet per se op te wachten. Bijkomend probleem is dat het VK op het punt staat een zware winter in te gaan - en landelijke parlementsverkiezingen raffel je niet binnen een paar weken af."

113: Hoe vaak mogen de conservatieven een leider kiezen zonder algemene verkiezingen uit te schrijven?



"Daar zit in principe geen limiet aan vast. Natuurlijk wordt de partij er in de ogen van de kiezer niet geloofwaardiger op als dit te vaak gebeurt. Het zogeheten kiezersmandaat (je wint verkiezingen en hebt daarmee de zegen van een groot deel van de kiezers) raakt verwaterd als je te vaak van leider wisselt op basis van de stemmen van een piepklein gedeelte van het electoraat (in dit geval de parlementariërs en leden van de Conservative Party)."

Sara: Ze hadden plannen die economische gevolgen hadden. Hoe kan een plan gevolgen hebben als het nog niet is uitgevoerd? En waarom moest ze haar beloftes verbreken?



"Dat ligt aan het gebrek aan vertrouwen van de financiële markten in de plannen van Truss. Nadat die plannen waren bekendgemaakt, zette het pond een duikeling in, steeg de rente op staatsobligaties fors en voelde de centrale bank zich gedwongen in te grijpen. Dat gaf de Britse economie een enorme klap, nog voordat de plannen daadwerkelijk in de praktijk werden gebracht. Daardoor werd Truss gedwongen om zo'n beetje al haar plannen weer in te trekken."

Derryn: Hoe is het mogelijk dat Truss überhaupt premier kon worden? Ik kan me niet voorstellen dat haar partij niet eerder op de hoogte was van haar visie op de economie.



"Ik ben bang dat je dat aan de leden van de Conservative Party moet vragen. Oké, dat is een beetje een flauw antwoord."



"Het was bekend dat Truss een fan is van 'trickle-down economics' (belast de rijken minder, dan stoppen zij zelf meer in de economie en wordt uiteindelijk iedereen daar beter van), het terugdringen van de invloed van de overheid en meer van dat soort zaken. Die zijn traditioneel populair bij de conservatieve partijleden. Daarnaast stond Truss bekend als een loyalist van Boris Johnson en kreeg ze zijn zegen. Hij is nog steeds populair onder de leden, dus dat was ook een punt in haar voordeel."



"Dat gezegd hebbende, was op voorhand niet helemaal duidelijk hoe ver Truss bereid was te gaan (en hoe snel). Uiteindelijk kwamen Truss en Kwarteng met enorm ingrijpende plannen (zoals een volledige afschaffing van inkomstenbelasting voor de allerrijksten), zonder die te laten doorrekenen door de rekenkamer of uit te leggen hoe ze moesten worden bekostigd."



"Kortom, je kunt het de partijleden zeker aanrekenen dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt, maar het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre zij konden overzien welke directe consequenties die keuze zou hebben. Daar moet ik overigens wel bij zeggen dat de rivaal van Truss tijdens de leiderschapsverkiezingen van afgelopen zomer, Sunak, eigenlijk wel precies waarschuwde voor de gevolgen van de economische plannen van Truss."

