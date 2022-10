Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman zat een uur lang klaar om al jullie redactionele vragen te beantwoorden. Hier lees je een selectie van de beste en meestgestelde vragen.

A.r.m.: Is het niet beter de artikelkoppen secuurder te samenstellen? Die koppen matchen immers niet altijd met de artikelinhoud.



"We letten heel scherp op onze koppen. Ze mogen aantrekkelijk zijn, maar moeten de lading dekken. In het geval van nieuwskoppen vind ik dat je aan de kop alleen genoeg moet hebben. Bij achtergrondverhalen willen we je juist uitnodigen om door te lezen, omdat je dan het nieuws beter begrijpt. Maar aan clickbait doen we niet. Als je voorbeelden hebt waar we dit niet goed hebben gedaan, laat het weten a.r.m."

Bijleveld: Waarom worden de NU.nl filmpjes niet van ondertiteling voorzien voor de dove en slechthorende kijkers? Dat zou de toegankelijkheid van jullie website vergroten.



"Onze uitlegvideo's voorzien we wel van ondertiteling. Vooral omdat we bij die video's daar de tijd voor hebben. Bij nieuwsvideo's ontbreekt dat vaak. Maar ik ga dit naar aanleiding van je vraag weer eens bespreken, want we willen ook toegankelijk zijn voor doven en slechthorenden. En daarnaast weten we ook dat veel mensen video's zonder geluid bekijken."

Veen8: Hoe werkt de voorpagina? Sommige artikelen zakken omlaag na het plaatsen terwijl andere meerdere keren bovenaan terechtkomen.



"Leuk dat je dit vraagt, Veen8. Redacteuren van NU.nl kunnen zelf iets op de voorpagina plaatsen. Daarnaast hebben we een Samensteller Voorpagina, die verantwoordelijk is voor de plek die een bericht krijgt op de voorpagina. Daarbij kijken we naar hoe belangrijk het nieuws is en hoeveel mensen iets bekijken. Dat is handwerk. Artikelen die we journalistiek belangrijk vinden, maar niet goed worden gelezen, laten we staan. Dingen die niet zo belangrijk zijn en ook niet goed worden gelezen, verdwijnen sneller van de voorpagina."

Bakker: Waarom heb ik bij jullie niets gelezen over de tientallen statushouders in Utrecht, die na het met voorrang verkrijgen van een sociale huurwoning hun baan opzegden en de voorkeur geven aan een uitkering?



"We hebben geprobeerd om bevestiging te krijgen van dit nieuws, maar dat is ons zondag niet gelukt. Daarom heb je het niet kunnen lezen op NU.nl. Sinds het weekend zijn we wel bezig met dit onderwerp. We onderzoeken of dit landelijk vaker gebeurt. Ook zijn we benieuwd naar de beweegredenen van deze mensen. Dat hebben we opnieuw aan het COA gevraagd, plus de vier grote steden. We zijn nog in afwachting van hun reacties."



"Overigens wordt het nieuws deels alweer ingehaald door de actualiteit, want uit raadsvragen van de gemeente Utrecht bleek vandaag dat er volgens de raad geen verband is tussen het huis en het opzeggen van de baan. Ze schreven: "In de uitvoeringspraktijk zien wij dat daar verschillende oorzaken (ziekte, geen kinderopvang, slechte arbeidsomstandigheden) onder liggen."



"En ondertussen gaat ons onderzoek door. Want los van deze antwoorden kan er wel sprake zijn van een landelijke trend."

Weerpas: Jullie proberen aan de ene kant een serieus journalistiek medium te zijn. Maar aan de andere kant is er vrij veel aandacht voor 'bekende Nederlanders en hun beslommeringen'. Welke afwegingen maken jullie hier bij het zoeken naar een balans?



"Wij hebben een breed aanbod, omdat we daarmee een grote doelgroep bedienen. Aan de ene kant is er veel aandacht voor serieuze onderwerpen als politiek en economie. Maar we weten dat er ook veel mensen zijn die willen lezen over sport, tech of entertainment. Dat kan heel goed naast elkaar bestaan. Sterker nog: we weten dat mensen ook meer over 'serieuze' dingen lezen, als we ook 'leuke' dingen aanbieden. Al was het maar omdat je helemaal gek kan worden van al het slechte nieuws in de wereld."

Stippenlift: Is er een bepaalde formule die de journalisten en hoofdredactie van NU.nl gebruiken als het gaat over het brengen van nieuws. Mogen alleen feiten worden gebracht of mag een mening ook wel?



"Wij proberen het nieuws altijd zo begrijpelijk mogelijk te brengen. In normale taal, zodat iedereen het kan volgen. Daarnaast weten we dat mensen niet ontzettend veel tijd (over) hebben voor het nieuws. Dus brengen we het nieuws zo kort mogelijk. Voor een mening van de schrijver is geen plek, wij baseren ons op de feiten."

Meijer: Van welk soort artikelen word je enthousiast; grote scoop, feelgood-artikel of toch wat anders?



"Nu dwing je een vader om te zeggen wie z'n favoriete kind is. :-) Ik word heel enthousiast van een grote scoop. Als ons nieuws het gesprek van de dag is. Maar ik kan ook heel erg genieten van mooi geschreven, persoonlijke verhalen die juist een inkijkje geven áchter het nieuws."

