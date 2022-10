Heeft NU.nl een politieke kleur? Hoe wordt bepaald wat belangrijk nieuws is? En waarom besteden jullie geen aandacht aan onderwerp X of Y? Via onderstaand formulier kun je al je redactionele vragen stellen. Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NU.nl, zit vanaf 13.00 uur een uur lang klaar om antwoord te geven op de beste en meestgestelde vragen.

Heb jij een vraag voor onze hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman? Je moet ingelogd zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Log hier in 0 / 500 Stel hier je vraag