Gobbels: De Randstad domineert in de media en in de politiek. Graag zou ik een eerlijker en realistischer beeld willen zien mbt bepaalde zaken in Nederland. Wat vind je hiervan, en wat zou hier aan gedaan kunnen worden?



"Ik heb met veel interesse gevolgd wat Johan Remkes heeft gezegd over de groeiende kloof tussen stad en land. Hoewel we ons werk evenwichtig proberen te doen, kan ik niet helemaal uitsluiten dat hij gelijk heeft. De meeste journalisten (ook van NU.nl) wonen in de Randstad. Dat maakt ook dat we waarschijnlijk eerder over iets schrijven dat hier speelt. 'Uit het raam kijk journalistiek', noemen we dat ook wel. Als het hier in Hoofddorp niet stormt, dan stormt het nergens. Daar stoor ik me aan, want daardoor missen we mogelijk belangrijke verhalen en schetsen we geen goed beeld van het land."



"Aan de andere kant is het ook niet heel onlogisch dat de Randstad de media domineert. Er wonen hier meer mensen op de vierkante kilometer, er zijn meer grote bedrijven gevestigd, belangrijke rechtszaken spelen zich hier af en het parlement huist ook in de Randstad."