Een man is zaterdag om het leven gebracht in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Er is een verdachte aangehouden, meldt de politie.

Het slachtoffer is een 36-jarige man uit Rotterdam. Zijn lichaam werd rond 16.30 uur aangetroffen in de Loderstraat. Even daarvoor zou hij zijn gedood.

Een politiewoordvoerder kan nog niets kwijt over de doodsoorzaak. Zo is het niet duidelijk of er gestoken of geschoten is.

De rol van de verdachte is ook nog onduidelijk. "Dat wordt onderzocht", aldus de woordvoerder. Het korps sluit niet uit dat slachtoffer en verdachte voorafgaand aan het dodelijke incident ruzieden.

De politie roept getuigen op om zich te melden.