Vanderveen: Hoe groot is de kans dat we in een kernoorlog geraken?



"Dat valt te bezien. In zekere zin is het dreigement effectiever dan de daadwerkelijke inzet. Want ook de Russen weten niet wat het antwoord zal zijn."



"Elke inzet zou kans op zelfmoord zijn, want zoiets eenvoudigs als de combinatie windrichting/giftige fall-out kan ook in Rusland vele slachtoffers eisen."



"Diep in mijn hart kijkend zou ik het als rationeel leider niet durven om die grens te overschrijden. Ook is een demonstratiebom genoemd: een ondergrondse kernproef bijvoorbeeld. Die is 'schoon', maar overschrijdt wel een grens. Daar zal het Westen niet met een atoomwapen op reageren."

"Ook zal een rationele Rus het niet in zijn hoofd halen om zogenoemde strategische kernwapens in te zetten. Zeker niet tegen Amerika, want dat is absolute zelfmoord omdat de Verenigde Staten dan wel nucleair antwoorden."



"Rusland heeft overigens wel aangegeven over dat type wapens (strategische kernwapens) afspraken te maken. De huidige afspraken lopen tot 2026. Er is dus een sprankje hoop: er is via de hotline contact, zelfs nu. Maar het past in de afschrikking sinds de jaren vijftig om je af en toe vreemd en onvoorspelbaar te gedragen, zoals de Russische president Vladimir Poetin ongetwijfeld weet en doet."

Joost: Rusland zegt dat het nu zijn grondgebied is, de "rest" van de wereld zegt dit niet te accepteren. Maar wat kan ertegen worden gedaan, aangezien "we" niet militair gaan ingrijpen?



"We kunnen nu maar drie antwoorden geven. Eén: Oekraïne in staat stellen om de opmars in het Donetsbekken voort te zetten, dus wapens te geven. Cynische noot: wat dat betreft komt de Russische poppenkast ze goed uit, want Oekraïne vraagt en krijgt meer wapens en geld."



"Twee: als ik generaal was, zou ik (nog) geen militaire vergeldingsacties tegen Rusland zelf ondernemen. Maar als ik zou merken dat al die Russen in Belarus worden opgevangen, zou je daar eens een raket op kunnen afvuren."

"Drie: de stemming in de Verenigde Naties eerst afwachten. De VS heeft een resolutie ingediend om de annexaties te veroordelen. Het zou me niet verbazen als de stemming daarover slecht uitpakt voor Poetin. De 'politiek' doet dan al het werk en misschien wordt Poetin dan onzeker."



"Er is overigens technisch gezien geen verschil tussen de annexatie van de Krim en deze vier republiekjes. Dus ook niet wat betreft de 'russificatie' en een Oekraïense aanval. Die was er al op 9 augustus. Dit gaf de Oekraïense generaal Valery Zalogny een maand later toe. Er is dus geen sprake van een 'keerpunt' zoals we steeds ingehamerd krijgen, gisteravond nog in een tv-talkshow. Er is wel sprake van 'meer van hetzelfde', dus een verbreding van de escalatie."

Tebbens: Wordt het niet eens tijd om Rusland het vetorecht in de VN te ontnemen?



"Ja, maar dat gaat niet lukken. Elk permanent lid (dus ook Rusland) heeft een vetorecht en zo'n verandering zal Moskou dus tegenhouden. Intussen heeft de Amerikaanse president Joe Biden wel gezegd dat zijn land voorstander is van een vergroting van het aantal permanente lidstaten. Dat kan de speling wat dunner maken en de (lange) weg naar gekwalificeerde meerderheidsbesluiten (bijvoorbeeld een veto minder, maar de rest vóór) openen."

Lenbroeks: De mobilisatie van Rusland verloopt chaotisch. Krijgt het land de dienstplichtigen wel op tijd aan het front met de huidige opmars van Oekraïne?



"Ten dele, al worden ook in dat opzicht problemen gemeld: de logistiek (aanvoer) zou niet deugen, de training en uitrusting ook niet. Een deel van de troepen (gemobiliseerde soldaten) wordt in nog niet omgebouwde kazernes in buurland Belarus ondergebracht (kwetsbaar!). Het allerbelangrijkste is dat ze weinig kans maken tegen gemotiveerde Oekraïense soldaten."

Meirik: Welke landen accepteren deze annexatie?



"Ik verwacht weinig landen: Syrië, Venezuela, Nicaragua en Noord-Korea. Maar we weten het pas zeker als de VS een veroordeling ter stemming brengt in de Algemene Vergadering van de VN. Ik ben benieuwd naar het oordeel van grotere landen die in het begin van de oorlog nog een beetje wegkeken, bijvoorbeeld India en China. En het oordeel van zogenoemde fence sitters in Afrika en Indonesië."

"Ik vind het ook interessant wat Servië en de voormalige Sovjetrepublieken, zoals Kazakhstan en Oezbekistan, zullen doen. Die erkennen de 'annexaties' niet, zeiden ze de afgelopen dagen. Hoe dan ook verwacht ik dat Poetin een politiek blauwtje gaat lopen."

