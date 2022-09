Vanderveen: Hoe groot is de kans dat we in een kernoorlog geraken?



"Dat valt te bezien. In zekere zin is het dreigement effectiever dan de daadwerkelijke inzet. Want ook de Russen weten niet wat het antwoord zal zijn."



"Elke inzet zou kans op zelfmoord zijn, want zoiets eenvoudigs als de combinatie windrichting/giftige fall-out kan ook in Rusland vele slachtoffers eisen."



"Diep in mijn hart kijkend zou ik het als rationeel leider niet durven om die grens te overschrijden. Ook is een demonstrate-bom genoemd: een ondergrondse kernproef bijvoorbeeld. Die is 'schoon' maar overschrijdt wel een grens. Daar zal het westen niet met een atoomwapen op reageren. Ook zal een rationele Rus het niet in zijn hoofd halen om zogenaamde strategische kernwapens in te zetten. En zeker niet tegen Amerika, want dat is absolute zelfmoord omdat de VS dan wel nucleair zal antwoorden."



"Rusland heeft overigens wel aangegeven over dat type wapens (strategische kernwapens) afspraken te maken. De huidige afspraken lopen tot 2026. Er is dus een sprankje hoop: er is via de Hot line contact, zelfs nu. Maar het past in de afschrikking sinds de jaren vijftig om je af en toe vreemd en onvoorspelbaar te gedragen, zoals Poetin ongetwijfeld weet en doet."