Zondag wordt de marathon van Berlijn gelopen, de wedstrijd waarin de afgelopen twintig jaar wereldrecords werden verbeterd. In 2018 scherpte Eliud Kipchoge de toptijd aan tot 2:01.39 uur. Kan hij de 'magische grens' van twee uur te doorbreken? "Kipchoge kan het, maar het is een mentaal spel."

Omringd door hazen die hem uit de wind houden loopt Kipchoge, tweevoudig olympisch kampioen op de marathon, in 2019 door de straten van Wenen. Op de grond geeft een laser aan waar hij moet lopen om de ideale lijn van het parcours te volgen, aan zijn voeten zitten revolutionaire hardloopschoenen. Uiteindelijk finisht de Keniaan als eerste persoon ooit onder de twee uur over 42,195 kilometer.

Hoewel Kipchoge in Wenen 1:59.40 klokte, staat het wereldrecord op de marathon nog altijd op 2:01.39 uur, omdat de zogeheten INEOS 1:59 Challenge geen officiële wegwedstrijd was. De omstandigheden bij die race waren optimaal en vielen buiten de door de internationale atletiekbond (World Athletics) gestelde regels.

Zo moeten hazen in een officiële wedstrijd vanaf de start meelopen en is het niet toegestaan om tussendoor nieuwe hazen in te brengen. Bij de 1:59 Challenge wisselden de hazen elkaar af zodat ze tussendoor rust kregen. Daarnaast kreeg Kipchoge zijn drinken al lopend aangereikt door mensen op de fiets. In een normale stadsmarathon moeten atleten zelf drinken van een tafel pakken.

Twee jaar daarvoor deed Kipchoge al eens een poging om 'de grens der grenzen' te doorbreken in het Italiaanse Monza. Dat mislukte op twintig seconden. "Het is echt een mentaal ding", zegt Valentijn Trouw, manager van Kipchoge bij Global Sports Communication. "Doordat hij die ervaring uit Monza had en er toen heel dichtbij zat, lukte het hem in 2019 in Wenen wel."

Eliud Kipchoge klokt in 2019 een recordtijd van 1:59:40 uur op de marathon tijdens de INEOS 1:59 Challenge. Eliud Kipchoge klokt in 2019 een recordtijd van 1:59:40 uur op de marathon tijdens de INEOS 1:59 Challenge. Foto: REUTERS

'Als er een gaat, volgen er snel meer'

De 1:59 Challenge was een recordpoging onder de ideale omstandigheden, maar kan de marathon in een officiële wedstrijd wel onder de twee uur worden gelopen? Volgens Trouw is het antwoord op die vraag: "Ja, dat kan", al zullen we volgens hem nog wel even geduld moeten hebben. "Het is nog een stap te ver. Hoe hoger het niveau, hoe kleiner de stapjes naar verbetering zijn."

Volgens Trouw is het mentale aspect cruciaal als het gaat om het slechten van de magische barrière. "Als er eenmaal iemand onder is gedoken, zullen er snel meer volgen. Het is zo'n grens waar een enorme groep atleten al zo lang tegenaan zit te hikken."

Maar er is meer nodig voor een recordpoging dan alleen mentale en fysieke fitheid. "Alles moet samenkomen in zo'n race. Het weer moet goed zijn: niet te veel regen en weinig wind. Alles moet dan op z'n plek vallen en zelf moet je je super voelen."

"Als je dertig jaar geleden had gezegd dat er onder de 2:04.00 gelopen zou worden, had niemand je geloofd", vervolgt Trouw. "We denken altijd dat de omstandigheden hetzelfde blijven, terwijl externe factoren verbeteren. Trainingsfaciliteiten worden beter, de ondergronden worden beter en zo was er op het gebied van schoenen een paar jaar geleden een doorbraak."

Eliud Kipchoge won in 2018 de marathon van Berlijn in een wereldrecord. Eliud Kipchoge won in 2018 de marathon van Berlijn in een wereldrecord. Foto: Getty Images

'Limiet bereikt met schoenen'

Wouter Hoogkamer van de University of Massachusetts Amherst deed onder meer onderzoek naar de invloed van de nieuwe hardloopschoenen op de loopprestaties. "Je ziet dat echte marathonlopers al heel efficiënt lopen, dus daar valt weinig winst te behalen, zegt hij. "Op het mentale vlak zou Kipchoge het kunnen winnen."

Een aantal jaar geleden ontwikkelde Nike een nieuwe hardloopschoen met nog meer dempend schuim en een carbonplaat. Ook was de schoen veel lichter dan zijn voorgangers. Dat zorgt ervoor dat de marathonloper zo'n 4 procent sneller zou lopen dan met een andere hardloopschoen. Tegenwoordig hebben andere sportmerken hun eigen variant van de schoen ontwikkeld.

"Wat betreft de schoenen hebben we de limiet nu wel bereikt. Er is zo veel onderzoek gedaan naar de ideale vorm van de carbonplaat en de demping van de schoen", zegt Hoogkamer. "We zullen het hier nog even mee moeten doen totdat iemand weer met een ander idee komt."

De speciale schoen van Nike die speciaal werd ontwikkeld voor de recordpoging van Eliud Kipchoge. De speciale schoen van Nike die speciaal werd ontwikkeld voor de recordpoging van Eliud Kipchoge. Foto: AP

Marathon Berlijn al jarenlang garantie voor toptijden

Als de grens van twee uur ooit wordt gebroken, dan is dat op basis van de historie waarschijnlijk in Berlijn. Wat maakt de marathon in de Duitse hoofdstad zo speciaal?

"Het is een vlak parcours en daarom ideaal om een toptijd neer te zetten", zegt Trouw. "Als Eliud naar Berlijn gaat om te lopen, dan gaat hij om snel te lopen, een wereldrecord zit dan wel in zijn hoofd. Of het ook onder de twee uur gaat zijn, denk ik niet."

In 2003 klokte Paul Tergat 2:04.55 uur over 42,195 kilometer door de Duitse hoofdstad. Tussendoor scherpten onder meer Haile Gebrselassie (2007 en 2008) en Dennis Kimetto (2014) het mondiale record aan. Kipchoge dook in 2018 ruim onder de tijd van Kimetto, dat op 2:02.57 stond.

Wereldrecords gelopen tijdens de Marathon van Berlijn sinds 2003 1. Eliud Kipchoge 2:01.39 (2018)

2. Dennis Kimetto 2:02.57 (2014)

3. Wilson Kipsang 2:03.23 (2013)

4. Patrick Makau 2:03.38 (2011)

5. Haile Gebrselassie 2:03.59 (2008)

6. Haile Gebrselassie 2:04.26 (2007)

7. Paul Tergat 2:04.55 (2003)

'Marge om aan te knabbelen steeds kleiner'

Volgens Trouw moeten we als toeschouwer niet onderschatten dat het nog een grote stap is van het huidige wereldrecord (2:01.39) tot een tijd onder de twee uur.

"De marge om aan te knabbelen wordt steeds kleiner op het moment dat je harder gaat lopen", aldus de manager van Global Sports Communication. "We hebben het over snelheden die moeilijk zijn om vol te houden over de hele marathon."

"Ik heb vaak de luxe gehad om er op de motor naast te zitten en dan oogt het zo makkelijk", zegt Trouw. "Het is de souplesse die je bijvoorbeeld ook ziet als Roger Federer aan het tennissen is. De groten der aarde zijn zo groot omdat ze een bepaalde beheersing hebben. Als iemand het record kan verbreken is het Eliud, maar het is een mentaal spel."