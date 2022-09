De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. Daarmee vergroot hij het aantal wapens en troepen die worden ingezet in de strijd tegen Oekraïne.

Met deze gedeeltelijke mobilisatie roept Poetin 300.000 reservisten op. Dat zijn parttime militairen, die naast hun militaire werkzaamheden nog een andere baan hebben. Deze reservisten krijgen een training voordat zij zich bij het leger aansluiten. Volgens de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu gaat het om "iets meer dan 1 procent" van het totale aantal mensen dat gemobiliseerd kan worden.

Het oproepen van extra mankracht lijkt een antwoord te zijn op de succesvolle tegenaanvallen die het Oekraïense leger sinds enkele weken uitvoert. Met name in de regio Kharkiv heeft Oekraïne veel terrein heroverd. Rusland sprak van een "strategische terugtrekking", maar op meerdere plekken verliep het vertrek van de Russische troepen chaotisch en paniekerig.

De Doema, het Russische parlement, moet nog akkoord gaan voordat de extra troepen ingezet kunnen worden. Maar dat is een formaliteit. Een grote meerderheid van het parlement bestaat uit partijgenoten en bondgenoten van Poetin. Eerder was er al massale steun vanuit het parlement voor de annexatie van de Krim en de invasie van Oekraïne.

Poetin sprak in een televisietoespraak zijn steun uit voor de referenda die komende week worden gehouden in vier bezette gebieden in Oekraïne. Daarbij moeten inwoners antwoord geven op de vraag of hun regio bij Rusland moet gaan horen. Naast de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk van pro-Russische separatisten gaat het om bezette delen van de regio's Kherson en Zaporizhzhia.

Westerse landen hebben al laten weten de uitkomst van de "schijnreferenda" niet te zullen erkennen. Als Rusland de gebieden annexeert, zou dat betekenen dat er wordt gevochten op Russisch grondgebied. Dat was voor Poetin een reden om een mobilisatie af te kondigen. Deskundigen denken zelfs dat hij een Oekraïense aanval op de nieuwe Russische gebieden kan aangrijpen om te dreigen met het gebruik van nucleaire wapens.

Rusland wil Oekraïne van 'neonazi's bevrijden'

Poetin gebruikte zijn toespraak om opnieuw de oorlog in Oekraïne goed te praten. "Het Westen wil ons land vernietigen", zei de president. Volgens hem heeft het Westen geprobeerd Oekraïners tot kanonnenvoer te maken en wil het Westen geen vrede tussen Oekraïne en Rusland.

De president herhaalde dat hij het Donetsbekken (bestaande uit de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk) wil "bevrijden". Ook zei Poetin dat Rusland het Oekraïense volk niet in de steek kan laten en dat hij de "neonazi's" in het land wil bestrijden.

De afgelopen weken is de roep op de Russische staatstelevisie om een mobilisatie steeds luider geworden. Het Russische leger kampt met een groot personeelstekort in Oekraïne. Maar omdat Poetin steevast van een 'speciale militaire operatie' in plaats van een oorlog sprak, kon hij geen beroep doen op dienstplichtigen en reservisten.