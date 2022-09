Linda de Mol twijfelt of ze nog door wil gaan met haar vak en heeft daarom professionele hulp gezocht. Dat schrijft ze in een editorial van LINDA., waarvan een deel maandag is gepubliceerd.

"Dit is met afstand het moeilijkste editorial dat ik ooit geschreven heb", schrijft De Mol, die haar verhaal met lezers wil delen. "Zonder twijfel en bijgedachten. 100 procent eerlijk, zoals ik het persoonlijk ervaren en beleefd heb. Dat voelt kwetsbaar en ik heb echt al mijn moed moeten verzamelen om het te publiceren."

De presentatrice vertelt hoe ze in een "groot, diep, zwart gat" belandde, nadat het nieuws rondom The voice of Holland naar buiten was gekomen. Haar echtgenoot Jeroen Rietbergen bekende dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Jeroen ging het huis uit. Familie en vrienden kwamen", schrijft De Mol. "Ik ging van ongeloof naar enorme woede, naar hele depressieve gedachten. Schaamte ook, zo veel schaamte, want heel Nederland kreeg dit mee. Ik wilde de deur niet meer uit, geen vreemde mensen onder ogen komen, sloot me op in mijn eigen huis, deed 's nachts geen oog dicht en kon alleen maar huilen. En al was ik omringd door lieve vrienden en familie, ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld."

Lawine aan online haat

De Mol vertelt dat ze ook veel haat op sociale media kreeg, onder meer gericht aan haar familie en kinderen. "De lawine aan keiharde meningen van gasten en presentatoren in talkshows en showrubrieken, anonieme beschuldigingen, oordelen, lelijke columns. Ik kon letterlijk niet bevatten dat mij - door een niet-kloppende zin in Jeroens statement - een deel van de schuld in de schoenen geschoven werd. Ik wist, en dat zweer ik op allebei mijn kinderen, helemaal van niets bij The Voice."

De presentatrice schrijft dat ze het niet meer zag zitten. "Ik weet echt niet zeker, hoeveel ik ook van mijn vak houd en hoezeer het ook mijn enige houvast is momenteel, of ik uiteindelijk niet gelukkiger word als ik iets totaal anders ga doen met mijn leven. En ik heb om die vraag te beantwoorden voor het eerst van mijn leven professionele hulp gezocht."

Troost kreeg De Mol van een goede vriend, die duidelijk maakte dat alle haat slechts van een kleine groep kwam. "Het werd mijn mantra: de lieve mensen zijn met meer."

"En als je het zo gaat bekijken ervaar je het ook zo", zegt De Mol. "Al die lieve mensen, duizenden echt, die de moeite hebben genomen mij te steunen door me een kaartje, brief of mail te sturen. Lieve collega's die appten, belden, langskwamen. Mijn familie die in een kring om me heen ging staan. Het is écht zo: de lieve mensen zijn met veel en véél meer. Het is de grootst denkbare troost geweest waarvoor heel, héél veel dank."