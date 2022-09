NPO-Ombudsman Margo Smit heeft in de afgelopen dagen een recordaantal van bijna 1700 klachten ontvangen naar aanleiding van de uitzending van Ongehoord Nederland (ON) van afgelopen donderdag. Dat laat zij zondag desgevraagd aan het ANP weten. In het item liet ON naar eigen zeggen anti-wit racisme zien. Bewijs voor een racistisch motief is er niet, bleek zaterdag.

Niet eerder kreeg de Ombudsman zoveel klachten in korte tijd. Het aantal van 1689 is bijna twee keer zoveel dan ze over het gehele vorige jaar binnenkreeg. Klagers melden onder meer dat ze het omstreden item uit de uitzending van donderdag racistisch en discriminerend vinden. Ook zijn er bij de Ombudsman meldingen gedaan van het aanzetten tot haat.

De Ombudsman laat weten dat alle klachten, zoals gebruikelijk, worden doorgestuurd naar de betreffende omroep. "Ik ben uiteraard benieuwd naar hun antwoorden aan klagers", zo stelt ze. "Net zoals ik benieuwd ben of de toezichthouders - dat zijn de NPO, het Commissariaat voor de Media en het ministerie - zich hier verder over zullen buigen."

Het item was een collectie video's waarin zwarte mensen - in onbekende landen, met onbekende aanleidingen - witte mensen aanvielen door te schoppen of te slaan.

Omroep onder vuur

Ongehoord Nederland ligt sinds de uitzending van donderdag van verschillende kanten onder vuur. Zo veroordeelden alle andere omroepen die deel uitmaken van de NPO het item en stelden ze dat het "onwaardig" was voor de publieke omroep.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme vond dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gefaald in zijn toezicht op de gang van zaken rond Ongehoord Nederland.