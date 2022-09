In landen die vaker te maken hebben met extreem weer hebben zo'n 48 miljoen mensen acute honger, een verdubbeling ten opzichte van het aantal in 2016 toen het aantal op 21 miljoen stond, meldt Oxfam Novib.

Het gaat om landen die het vaakst bij de Verenigde Naties moesten aankloppen voor hulp vanwege extreme weersomstandigheden. Somalië staat bovenaan. Het land kampt momenteel met de grootste droogte in 40 jaar. Bijna een miljoen mensen zijn dit jaar op de vlucht geslagen. Bovendien gaat Somalië gebukt onder geweld en terrorisme.

In de top 10 staan verder Haïti, Djibouti, Kenia, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagaskar, Burkina Faso en Zimbabwe. Oxfam Novib noemt deze landen "klimaatbrandhaarden".

Zo werden vorig jaar 7,3 miljoen Afghanen getroffen door een ernstige droogte. Maar ook geweld en conflicten leiden tot honger. Vorig jaar leden bijna 23 miljoen Afghanen honger door de machtsgreep van de Taliban.

Klimaatexpert Jacqueline Persson van Oxfam Novib ziet dat klimaatverandering de wereldwijde economische ongelijkheid vergroot. "Klimaatverandering zorgt ervoor dat extreem weer zoals droogte, cyclonen en overstromingen - die de afgelopen 50 jaar vervijfvoudigd zijn - frequenter en dodelijker worden. Sinds 2019 zien we dat honger wereldwijd weer dramatisch toeneemt."

Geïndustrialiseerde landen zouden volgens Oxfam Novib een klimaatfonds op moeten richten voor de landen die het meest last hebben van klimaatverandering. De klimaatbrandhaarden staan volgens de organisatie vaak onderaan op de lijst van landen qua voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. Ondertussen zijn de tien landen verantwoordelijk voor "slechts 0,13 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot".

Volgende week zijn minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het gaat dan onder meer over de klimaatcrisis.