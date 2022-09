Het NS-treinverkeer komt vrijdag in heel Nederland stil te liggen door een regionale staking, heeft de NS woensdag bekendgemaakt. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt.

FNV Spoor, VVMC en CNV hebben stakingen op vrijdag aangekondigd, omdat de vakbonden en de NS nog steeds geen akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao.

"De acties zijn weliswaar regionaal, maar het actiegebied is nu groter en onze treinen en collega's rijden door heel Nederland. Kijkend naar alle opties en de ervaringen van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden. Dit betekent dat er vrijdag de hele dag geen treinen kunnen rijden in Nederland", laat de NS weten.

NS heeft dinsdag een verbeterd voorstel voor een nieuwe cao gedaan. In dat bod staat onder meer dat NS-personeel 5 procent meer loon krijgt. Verder komt er meer ruimte voor verlof en wordt er meer rekening gehouden met inflatie.

Vakbonden VVMC, FNV en CNV gaan in op de uitnodiging van de NS om opnieuw te onderhandelen over een nieuwe cao, maar hebben ook gezegd dat de stakingen doorgaan. Ook volgende week dinsdag en donderdag staan acties gepland.