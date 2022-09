Aan het begin van het schooljaar zie je je klasgenoten weer na een lange vakantie. Maar wat als er een stoel leeg blijft, omdat een leeftijdsgenoot is overleden in de zomer? Rouwdeskundige Daan Westerink geeft tips.

Op de laatste schooldag voor de vakantie wens je elkaar een fijne zomer. Je kijkt uit naar de vrije weken: vakantie, uitslapen, dagen achter elkaar gamen, hangen in het park of naar het strand gaan.

De weken vliegen voorbij en voor je het weet, zit je weer met z'n allen in een lokaal te luisteren naar taaie lesstof. Zo gaat het doorgaans. Maar niet altijd.

Deze zomer kwamen er een hoop ingrijpende berichten voorbij. Zoals het tragische ongeval bij Terschelling waarbij een twaalfjarig meisje om het leven kwam. Of de negentienjarige wandelaar die plotseling overleed tijdens zijn vakantie in Italië. Ook werden vorig jaar meer zelfdodingen geregistreerd bij mensen onder de dertig jaar.

Pedagoog en rouwdeskundige Daan Westerink. Pedagoog en rouwdeskundige Daan Westerink. Foto: Mara Voortman

Hoe ga je als klas- of studiegenoot om met zo'n verlies? Pedagoog en rouwdeskundige Daan Westerink deed onderzoek naar jongeren en rouw. Ze geeft vijf tips:

1. Zoek mensen op die je vertrouwt

"Als je tussen de 12 en 24 jaar oud bent, heb je vaak een hechtere band met je vrienden dan met je ouders. Het is oké als je liever met vrienden bent dan dat je met je ouders praat over gevoelens."

2. Luister naar je behoeftes

"Er zijn heel veel manieren om te rouwen. De een zoekt afleiding, de ander schiet in de actiestand en weer een ander bevriest. Als je er (nog) niet over wil praten, betekent dat niet dat je niet rouwt. Soms heb je er nog geen woorden voor."

3. Zorg voor balans

"Wissel praten, huilen en stil zijn af. Zoek ook afleiding, anders wordt het te zwaar. Er even los van komen is belangrijk. Dus ga naar een festival als je daar zin in hebt, dat is niet gek of raar. Als het niet lukt die balans te vinden, praat er dan eens met iemand over."

4. Wees mild voor jezelf

"Een plotseling overlijden roept vaak heftige gevoelens op: van boosheid tot schuldgevoel en angst. Volwassenen hebben vaak de neiging om gevoelens te sussen, maar hou het niet binnen, gooi het eruit. En ook als je geen hechte band had met degene die is overleden, mag je verdrietig zijn en rouwen."

5. Check bij je vrienden en klasgenoten

"Vraag hoe het gaat, wat het met een ander doet. Juist als je jong bent, ben je jezelf aan het ontwikkelen. Losmaken van bijvoorbeeld je ouders hoort daarbij. En nu ineens maakt iemand anders zich los van jou. Dat ís heftig. Helemaal als de overledene zelf uit het leven stapte."

Wie er wil zijn voor een rouwende klasgenoot, raadt Westerink aan om vooral een gesprek te beginnen. Vraag waar behoefte aan is, vul niet in en geef geen ongevraagd advies. "Denk niet dat je ze verdrietig kan maken, dat zijn ze (meestal) al."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).