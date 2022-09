In Moskou is donderdag een gigantische file ontstaan. Hackers hebben alle taxi's in de Russische hoofdstad naar dezelfde locatie gestuurd. Volgens het Russische taxibedrijf Yandex was de file vrijwel meteen opgelost. Sommige taxichauffeurs beweren dat ze zeker drie uur vast stonden.

50 Hackers sturen alle taxi's in Moskou naar één plek