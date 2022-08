Zon en wolken wisselen elkaar zondag af. Het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het noordwesten is lokaal een lichte bui mogelijk.

Er waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Het wordt 20 graden aan zee tot lokaal 24 graden in Limburg.

Vanavond verdwijnen de stapelwolken maar zien we meer hoge wolken daarvoor in de plaats. Het blijft droog en komende nacht koelt het af naar een graad of 13.

