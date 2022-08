Een door onderzoekers ontwikkeld 3D-model toont aan dat de uitgestorven megatandhaai, ofwel megalodon, groter en behendiger was dan paleontologen tot nu toe altijd dachten, meldt The New York Times.

De megalodon domineerde miljoenen jaren geleden de zee. Met een lengte tot achttien meter en een bek die tot twee meter opgesperd kon worden kende de megatandhaai vrijwel geen dierlijke vijanden.

Ondanks de bekendheid van de megatandhaai waren de exacte grootte en vorm van het dier lange tijd een twistpunt voor onderzoekers. Om meer te weten te komen vergeleken ze onder meer tanden van de megatandhaai met nog levende familieleden zoals makreelhaaien en de grote witte haai. Op die manier probeerden ze de afmetingen van het dier te achterhalen.

Nieuwe 3D-modellen bieden nieuwe inzichten

Woensdag kwam het tijdschrift Science Advances met een publicatie over nieuwe 3D-modellering van de haai, waarmee nieuwe inzichten naar buiten werden gebracht. De megalodon zou groter, sneller en breder zijn dan eerst werd gedacht.

De nieuwe meting is deels gebaseerd op scans van een bewaarde ruggengraat die in 1860 werd ontdekt en bewaard in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Ook werden tanden van de megalodon gebruikt en een scan van het complete lichaam van een grote witte haai, die het meest lijkt op de megalodon.

De metingen lieten zien dat de onderzochte megalodon ongeveer zo groot was als een walvishaai. Het is mogelijk dat andere megalodons nog groter waren, zei Dr. Pimiento hierover. Hij is paleontologist aan de Swansea University in Wales.

Er zijn volgens Pimiento andere gefossiliseerde wervels die 50 procent groter zijn dan die in het model, wat een lengte zou betekenen van een moderne bultrug. De kaken van het model megalodon konden wijd genoeg opengaan om een volwassen orka in slechts vijf happen op te eten.

Hoe betrouwbaar is zo'n computermodellering?

"Deze reconstructies werken redelijk goed wanneer ze worden toegepast op levende dieren waarvan we de massa kennen, dus ze lijken over het algemeen in orde te zijn," zei Dr. Hutchinson, anatomist aan de Royal Veterinary College in Londen.

Maar sommige onderzoekers wijzen erop dat het model gebaseerd is op veronderstellingen over megalodons die niet zijn bevestigd in het fossielenbestand.

"De grootte en vorm van andere skeletcomponenten, zoals de schedel, kaken en alle vinnen, blijven speculatief", zegt Kenshu Shimada, hoogleraar paleobiologie aan de DePaul University in Chicago.



Als het model van het team echter klopt, heeft het gevolgen voor de kruissnelheid van de enorme roofdieren - hoe snel een dier van punt A naar punt B komt - en de eetlust. Het team ontdekte dat megalodons een kruissnelheid van meer dan drie mijl per uur konden halen, zei Dr. Pimiento, en dat is veel sneller dan de 33 andere haaien die ze onderzochten. Van de bestaande haaien behoort de hoogste kruissnelheid tot de zalmhaai, die ongeveer twee mijl per uur kan halen.

Gezien het feit dat de langzamere grote witte haai bijna 7.000 mijl kan reizen zonder te stoppen om te profiteren van seizoensgebonden prooien kon de megalodon waarschijnlijk veel verder, volgens de onderzoekers. Dat zou ook nodig zijn om zichzelf voldoende te kunnen voeden.