Nienke Brinkman heeft maandag op de EK atletiek in München brons gewonnen op de marathon. De Nederlandse klokte 2:28.52 uur en is de eerste vrouw die voor Nederland een medaille won op de marathon.

De winst ging naar de Poolse Aleksandra Lisowska in 2:28.34 uur. Zij zette op 2 kilometer van de finish de aanval in en kon niet meer bijgehaald worden. Het zilver was er voor de Kroatische Matea Parlov Kostro.

Met haar derde plek is de 28-jarige Brinkman de eerste Nederlandse vrouw die een medaille heeft veroverd op de marathon bij de Europese kampioenschappen atletiek. In april dit jaar scherpte ze het Nederlands record aan tot 2:22.51 uur.

Op de laatste 3 kilometer was een medaille in zicht voor de Nederlandse. Ze kende een lastige slotkilometer, maar op de finishlijn kon ze net voor de Duitse Miriam Dattke blijven.

Jill Holterman, Bo Ummels en Ruth van der Meijden speelden namens Nederland geen rol van betekenis tijdens de race. Zij moesten na 10 kilometer de kopgroep onder leiding van Brinkman laten gaan.

De Poolse Aleksandra Lisowska na haar overwinning. Op de achtergrond zie je Nienke Brinkman (rechts), die als derde finisht. De Poolse Aleksandra Lisowska na haar overwinning. Op de achtergrond zie je Nienke Brinkman (rechts), die als derde finisht. Foto: Getty Images

Brinkman controleert wedstrijd vanuit kopgroep

Onder zware omstandigheden begon Brinkman, de nummer vijf van de Europese ranglijst, aan haar eerste grote atletiektoernooi. De debutante, die pas twee keer eerder een officiële marathon liep, kon de gehele race meekomen in de kopgroep.

Het tempo, onder leiding van de Nederlandse, was in de beginfase van de wedstrijd voor een grote groep atletes te hoog. Een groep van zo'n twintig loopsters bleef over. Die groep was na 25 kilometer verder uitgedund tot negen atletes, onder wie Brinkman.

Een serieuze aanval voor de winst bleef tot de laatste 3 kilometer uit. De Poolse Lisowska zette de versnelling in en kon een gat van zo'n tien seconden slaan met Brinkman, Parlov Kostro en Dattke.

Op het laatste rechte stuk richting de finishlijn snelde de Kroatische weg bij Brinkman, die vervolgens in een eindsprint de Duitse Dattke nipt voor kon blijven.

Richard Ringer haalt Maru Teferi op de laatste meters in en verovert zo het goud. Richard Ringer haalt Maru Teferi op de laatste meters in en verovert zo het goud. Foto: REUTERS

Duitse Ringer verovert goud bij mannen na sterke eindsprint

Bij de mannen veroverde de Duitse Richard Ringer voor eigen publiek de Europese titel op de marathon in 2:10.21 uur. Op de laatste 100 meter leek hij op weg naar het zilver, maar de 33-jarige Ringer beschikte over een sterke eindsprint.

De koploper Maru Teferi uit Israël had een gat van zo'n twintig meter geslagen, toch werd hij op de laatste meters voorbij gestevend door zijn concurrent uit Duitsland. Teferi moest daardoor genoegen nemen met het zilver. Brons was er voor Gashau Ayale, eveneens uit Israël.

De Nederlanders Tom Hendrikse en Ronald Schröer finishten als de nummers 40 en 42. Al vrij snel in de race moesten ze lossen uit de groep en deden niet mee om de medailles.





Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de eindsprint van Ringer te bekijken.