De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie is van de beademing afgehaald en is aanspreekbaar. Dat bevestigt zijn literair agent Andrew Wylie aan persbureau AP, een dag nadat de schrijver werd neergestoken op een podium in de Verenigde Staten.

De duivelsverzen-auteur werd vrijdag neergestoken tijdens een lezing in Chautauqua in de staat New York. Volgens CNN ging het om drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in zijn buik, een in zijn borst, een in zijn oog en een snijwond op zijn been.

Waarschijnlijk verliest de 75-jarige Rushdie zijn rechteroog, meldde Wylie eerder. Ook de zenuwen in zijn arm zijn ernstig beschadigd geraakt.

Hoe het verder met Rushdie gaat heeft zijn literair agent niet bekendgemaakt.

Direct na de steekpartij werd een 24-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Dat meldde het Openbaar Ministerie van Chautauqua op zaterdag. De verdachte zegt zelf onschuldig te zijn.

De politie en het OM doen nog onderzoek naar het motief van de dader. Vermoed wordt dat de aanval iets te maken heeft met een fatwa (een religieus-juridisch advies in de islam) dat eind jaren tachtig door de Iraanse ayatollah Khomeini is uitgesproken. In de fatwa riep Khomeini op tot moord op Rushdie. De aanleiding daarvoor was zijn boek De Duivelsverzen. Het leidde tot talloze doodsbedreigingen en verschillende moordpogingen op de schrijver. Ook werd de Japanse vertaler van het boek vermoord.