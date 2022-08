De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie is vrijdag neergestoken op een podium tijdens een evenement in Chautauqua in de Amerikaanse staat New York. De verdachte van de aanval is een 24-jarige man uit de staat New Jersey. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend op een persconferentie. De auteur is er ernstig aan toe, meldt zijn vertegenwoordiger vrijdagavond.

De 24-jarige verdachte werd direct na het steekincident gearresteerd. Hij handelde vermoedelijk alleen. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens de politie had hij een toegangskaartje gekocht om bij de lezing van Rushdie aanwezig te zijn. Er zou vooraf geen indicatie van een dreiging zijn geweest.

De 75-jarige Rushdie is vooral bekend van zijn omstreden roman De duivelsverzen. Het boek leidde tot talloze doodsbedreigingen en verschillende moordpogingen op de schrijver.

'Het nieuws is niet goed'

Rushdie was in Chautauqua om een lezing te geven over het belang van de Verenigde Staten om asiel te bieden aan schrijvers en andere kunstenaars in ballingschap. Hij werd op het podium aangevallen en in zijn nek en buik gestoken. Dat hebben de autoriteiten laten weten.

Rushdie werd eerst op het podium behandeld. Vervolgens is hij met een traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd. De persoon die hem op het podium interviewde liep een lichte hoofdwond op.

"Het nieuws is niet goed", liet Andrew Wylie, de vertegenwoordiger van Rushdie, vrijdagavond weten. De schrijver zal waarschijnlijk een van zijn ogen verliezen. Ook liep hij zenuwletsel in een van zijn armen en schade aan zijn lever op. Rushdie ligt op dit moment aan de beademing en kan niet praten, aldus Wylie.

Salman Rushdie wordt kort na de aanval behandeld op het podium Salman Rushdie wordt kort na de aanval behandeld op het podium Foto: AP

Rushdie wordt sinds 1988 bedreigd

De duivelsverzen kwam uit in 1988. Het werk leidde tot enorme woede onder moslims. Zij vonden dat Rushdie de profeet Mohammed had beledigd omdat de profeet in het boek wordt beschreven met menselijke zwakheden. De titel en een subplot in het boek zijn gebaseerd op een legende waarin een aantal koranverzen die Mohammed werden ingefluisterd van de duivel bleken te komen en daarom werden ingetrokken. Ook bevat De duivelsverzen een personage dat is gebaseerd op de toenmalige Iraanse opperleider, ayatollah Ruhollah Khomeini.

Het boek zorgde er zelfs voor dat Khomeini opriep tot moord op Rushdie in een fatwa (een religieus-juridisch advies). Dat leidde tot talloze doodsbedreigingen en verschillende moordpogingen op de schrijver. Ook werd de Japanse vertaler van het boek vermoord.

De in 1947 in India geboren Ahmed Salman Rushdie, die in Engeland was gaan studeren en wonen, dook tien jaar onder en kreeg permanente bescherming van de Britse politie. Sindsdien geldt hij als voorvechter van het vrije woord.