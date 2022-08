Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede soms onder. Op zaterdag selecteren we daarom een aantal positieve nieuwsberichten waarvan je vrolijk wordt. Met deze keer: Er komt een groot onderzoek naar een vaccin tegen de ziekte van Lyme en reizigers die hun vlucht hebben gemist op Schiphol krijgen compensatie.

Na twintig jaar voor het eerst een groot onderzoek naar een nieuws vaccin tegen ziekte van Lyme

Onderzoekers zijn op zoek naar duizenden proefpersonen in Europa en de VS om een vaccin tegen de ziekte van Lyme te testen. Dat is hoopvol, want na toetreding tot de Amerikaanse markt in 2002 werd het vorige vaccin tegen de ziekte uit de handel gehaald.

Dat gebeurde omdat mensen bijwerkingen kregen van het middel. Het vorige vaccin was bovendien niet geschikt voor kinderen.

Kleinere proeven met het nieuwe vaccin zijn tot nu toe zonder problemen verlopen. De resultaten zijn veelbelovend, zeggen Valneva en Pfizer, de producenten van het nieuwe middel.

In Nederland zoeken de bedrijven nu naar mensen die een grote kans hebben de ziekte op te lopen, meldde de NOS deze week. Het gaat dan bijvoorbeeld om jagers, kampeerders en boswachters.

De ziekte van Lyme wordt overgebracht door teken die besmet zijn met een schadelijke bacterie. Van de anderhalf miljoen mensen die jaarlijks in ons land worden gebeten, lopen volgens het RIVM 27.000 die ziekte op.

Schiphol en Eindhoven Airport gaan reizigers compenseren die vlucht hebben gemist

Dan goed nieuws voor mensen die de afgelopen periode hun vlucht hebben gemist op Schiphol of Eindhoven Airport. Die eerste luchthaven gaat de kosten vergoeden die reizigers moesten maken omdat ze door de chaos op het vliegveld deze zomer hun vlucht hebben gemist. Het vliegveld in Eindhoven gaat ongeveer hetzelfde doen.

Beide luchthavens kampen de afgelopen maanden geregeld met personeelstekorten. Daardoor ontstonden op drukke dagen soms rijen tot ver in de buitenlucht.

De regeling van Schiphol geldt voor mensen die in de periode van 23 april tot en met 11 augustus hun vlucht misten door de lange rijen. De regeling van Eindhoven Airport gaat een maand later in en geldt dus voor reizigers die van 23 mei tot en met 11 augustus hadden moeten vliegen.

Zowel Schiphol als Eindhoven Airport vergoedt de kosten die reizigers hebben gemaakt bij het omboeken van een vlucht of de aanschaf van een nieuw vliegticket. Beide luchthavens compenseren ook de reiskosten van gedupeerden die besloten met de auto of trein naar hun bestemming te gaan.

Daarnaast kunnen reizigers de kosten verhalen voor een accommodatie die niet gebruikt, maar ook niet geannuleerd kon worden. Het kan ook gaan om uitgaven aan bijvoorbeeld maaltijden of drinken tijdens het wachten op een latere vlucht. Extra uitgaven om opnieuw naar hetzelfde of een ander vliegveld te reizen, vallen ook onder de regeling.

Limonadeverkoper (11) getroost met duizenden dollars na truc van oplichter

Tot slot werden we op de redactie blij van dit nieuws. Honderden mensen hebben in de Verenigde Staten de krachten gebundeld om de elfjarige Jeremy te troosten. Hij verdiende in zijn zomervakantie geld met een limonadekraampje, tot hij werd beroofd door een oplichter. Dankzij een inzamelingsactie op het internet heeft hij het geld terug. Veel meer dan dat zelfs.

Het verhaal begon toen Jeremy achter zijn kraampje stond. Een man gaf hem een 100 dollarbiljet (ruim 98 euro) om de limonade af te rekenen die hij van Jeremy wilde kopen. De jonge limonadeverkoper moest vervolgens al zijn geld bij elkaar schrapen om hem 85 dollar aan wisselgeld te overhandigen.

Bij een tankstation kwam Jeremy er tot zijn verbazing achter dat het een vals biljet betrof. Hij wilde iets lekkers voor zichzelf kopen, maar het geld werd geweigerd.

Toen een buurvrouw lucht kreeg van het incident, zette zij een inzamelingsactie op. Daarmee wilde zij het geld voor Jeremy terugverdienen. Daar is tot dusver bijna 9.000 dollar gedoneerd. "Jullie zijn geweldig, ik ben sprakeloos", schrijft de initiatiefnemer op de pagina.

De politie schrijft op Facebook dat het korps hard werkt om de verdachte op te sporen. Er is beeldmateriaal van de oplichter verspreid. "Onze detectives werken hard om elke zaak tot een goed einde te brengen, maar deze situatie raakt een gevoelige snaar bij ons", besluit de politie.

Nog meer goed nieuws? Lees dan dit stuk over bevers, die kunnen helpen bij het tegengaan van droogte. Of lees dit stuk over de NS, die start met een proef om inchecken voor een treinreis makkelijker te maken.