Feyenoord heeft zondagmiddag in een spectaculair duel een klinkende zege geboekt op Vitesse in de eerste speelronde van de Eredivisie. De Rotterdammers, die deze zomer veel spelers zagen vertrekken, haalden met liefst 2-5 uit in Arnhem. Drie van de vijf Feyenoord-goals werden gemaakt door nieuwelingen.

Halverwege leidde Feyenoord met 1-2, nadat Vitesse nog op voorsprong was gekomen. In de tweede helft maakte de thuisploeg gelijk, maar daarna heersten de Rotterdammers. Daarbij waren de nieuwkomers trefzeker: Danilo scoorde tweemaal en Javairô Dilrosun nam één goal voor zijn rekening.

De laatste keer dat Feyenoord een zege boekte in Arnhem was in het seizoen 2016/2017, toen de Rotterdammers zich enkele weken na die 0-2-overwinning kroonden tot landskampioen.

Eerder deze speelronde kwamen ook Ajax en PSV tot winst. De Amsterdammers boekten zaterdag een vrij moeizame 2-3-zege bij Fortuna Sittard, waarna PSV eenvoudig FC Emmen bedwong: 4-1.

Feyenoord maakte nooit eerder vijf goals op bezoek bij Vitesse. Foto: Pro Shots

Feyenoord herstelt zich van valse start

Feyenoord onderging deze zomer een ware metamorfose. Onder anderen Bryan Linssen, Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Cyriel Dessers en Guus Til verlieten de club en dan werd dit weekeinde ook nog bekend dat Marcos Senesi op weg naar is AFC Bournemouth. Ook Vitesse zag met onder anderen Danilho Doekhi, Loïs Openda, Riechedly Bazoer en Jacob Rasmussen (zondag in de basis bij Feyenoord) veel vaste waarden vertrekken.

Het feit dat beide teams nog in de steigers staan, zorgde voor een open wedstrijd met kansen aan beide zijden. Feyenoord was na ruim een kwartier via Dilrosun dicht bij de 0-1, maar de zomeraanwinst trof de paal. Vlak daarna had Million Manhoef namens de thuisploeg meer succes. Via de paal trof de middenvelder doel, waardoor Feyenoord in de achtervolging moest.

Die handschoen pakte de verliezend Conference League-finalist op. Feyenoord speelde een aantal mogelijkheden bij elkaar en een daarvan werd na 31 minuten benut door Patrik Walemark. De Zweed schoot overtuigend raak nadat de sterk spelende debutant Sebastian Szymanski hem had aangespeeld. Diezelfde Szymanski verzorgde vlak voor rust ook de assist bij de 1-2 van mededebutant Danilo. De spits kopte binnen en stond daarbij net geen buitenspel, zo wees een VAR-check uit.

Jeroen Houwen ging de fout in bij de 2-4 van Feyenoord. Jeroen Houwen ging de fout in bij de 2-4 van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Feyenoord scoort erop los in Arnhem

Vitesse kwam na rust aanvankelijk iets beter onder de druk van Feyenoord uit en die opleving vertaalde zich na 56 minuten in de 2-2 van Nikolai Baden Frederiksen. De goal van de Deen werd eerst nog afgekeurd wegens buitenspel, maar telde na ingrijpen van de VAR alsnog.

De ploeg van Slot kwam dankzij een prachtige goal van Dilrosun in de 61e minuut weer op voorsprong. De aanvaller verschalkte doelman Jeroen Houwen met een boogbal: 2-3.

Waar Houwen aan deze treffer niet zoveel schuld had, kwam de 2-4 volledig op het conto van de sluitpost. Bij het opbouwen liet de keeper zich de bal afsnoepen door Danilo, die simpel binnentikte. Nog voor de zeventigste minuut maakte de mee opgekomen verdediger Lutsharel Geertruida er zelfs 2-5 aan, op aangeven van invaller Jens Toornstra. In de slotfase beperkte Feyenoord zich tot het consolideren van de voorsprong.

Feyenoord vervolgt het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Vitesse gaat vrijdagavond op bezoek bij Excelsior.

