De situatie van de Amerikaanse actrice Anne Heche is momenteel "stabiel", meldde haar woordvoerder zaterdag aan website People. Heche werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze met haar auto een woning was ingereden.

"Anne is momenteel stabiel", aldus haar woordvoerder. "Haar familie en vrienden vragen jullie om voor haar te bidden en aan haar te denken en we hopen dat haar privacy wordt gerespecteerd in deze moeilijke tijd."

De 53-jarige actrice heeft brandwonden opgelopen en ligt aan de beademing, schrijft de entertainment-website People. Volgens de LA Times gaan de autoriteiten ervan uit dat Heche onder invloed was, toen zij vrijdagochtend (lokale tijd) met haar auto de woning inreed. Er vielen geen andere gewonden.

De brandweer rukte uit met 59 medewerkers en was meer dan een uur bezig om de woningbrand te blussen die door het ongeluk was uitgebroken.

Anne Heche werd begin jaren negentig bekend als actrice in de soap Another World. Later speelde ze in films als Donnie Brasco, Six days seven nights en Wag the dog. Sinds die tijd had Heche rollen in televisieseries als The Brave, Quantico en Chicago P.D.