Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Nederlandse boer rijdt op trekker naar Noordkaap (en terug) voor liefdadigheid

Boer Paul Fontaine uit De Bilt is woensdag na zes weken thuisgekomen van een reis met zijn trekker naar de Noordkaap in Noorwegen. In totaal legde hij 9.000 kilometer af. Met zijn reis heeft hij geld ingezameld voor kankeronderzoek, schrijft RTV Utrecht donderdag.

Tweekoppige schildpad heeft goede kans om te overleven

In het Gelderse Putten is een tweekoppige schildpad geboren, meldt dierenkliniek AniCura Stroowaert in Oud-Beijerland. Op basis van een CT-scan die donderdagochtend is gemaakt, blijkt volgens de kliniek dat de schildpad één hart en één maagdarmkanaal heeft. Dat is gunstig voor de levensverwachting van het dier, aldus AniCura.

Timelapse laat de tweede bloeiende penisplant in Leiden zien

Voor de tweede keer dit jaar staat een reuzenpenisplant in bloei in de Hortus botanicus Leiden.

Great Barrier Reef lijkt zich te herstellen: in 36 jaar niet zoveel koraal in rif

Het Great Barrier Reef in Australië lijkt zich te herstellen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Australian Institute of Marine Sciences (AIMS). Wetenschappers zagen het rif jarenlang verbleken en afsterven, maar nu groeit er in delen nieuw koraal. Het rif blijft wel kwetsbaar.