Een Chinese raket die ongecontroleerd terugviel richting aarde, is boven de Indische Oceaan uiteengevallen. Het Amerikaanse leger kon nog niet vertellen of de brokstukken van de Long March 5B-draagraket schade hebben veroorzaakt. Een deel van het puin verbrandde in de dampkring.

De raket was op 24 juli gebruikt om een module in de ruimte te brengen voor het ruimtestation Tiangong dat nu in aanbouw is. Dat de raket niet is ontworpen voor een gecontroleerde afdaling vanuit een baan om de aarde, kwam de Chinezen al op kritiek te staan van onder meer de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Vorig jaar speelde hetzelfde. Destijds bracht hetzelfde type raket het eerste deel van het Chinese ruimtestation in de ruimte en vervolgens wist niemand waar op aarde restanten van de raket zouden neerkomen. Die stortten toen uiteindelijk in de Indische Oceaan, ergens nabij de Malediven.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, noemde de kans zeer gering dat brokstukken schade zouden toebrengen aan vliegtuigen, mensen en voorweren op de grond. Hij zei dat de meeste onderdelen van de raket bij de terugkeer in de dampkring zouden worden vernietigd.