Het apenpokkenvirus is door de wereldgezondheidsorganisatie WHO uitgeroepen tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. In Nederland zijn de eerste mensen er inmiddels tegen gevaccineerd. Twee experts van het RIVM, Margreet te Wierik en Brigitte van Cleef, gaven antwoord op al jullie vragen over het apenpokkenvirus (ook wel bekend als monkeypox).

Biermans: Als je vroeger ingeënt bent tegen pokken, ben je dan veilig?



"Nee. We weten dat een aantal mensen met monkeypox vroeger gevaccineerd was tegen pokken. Het is wel zo dat mensen met een oude pokkenvaccinatie geen twee vaccinaties hoeven, maar slechts één vaccinatie met Imvanex."

Mixtzin: Is het waar dat vooral homoseksuele mensen het krijgen?



"Bij de huidige uitbraak wordt monkeypox vooral overgedragen door intensief huid-op-huidcontact, zoals tijdens seks. Iedereen kan via huid-op-huidcontact monkeypox krijgen. Maar we zien dat het overgrote deel (98 procent) van de gevallen bestaat uit mannen die seks hebben met mannen (MSM) met veel wisselende contacten."

Banaantje: Wat zijn de belangrijkste symptomen die horen bij het apenpokkenvirus?



"Het belangrijkste symptoom is de huiduitslag, die begint met rode vlekken en overgaat in blaasjes, die uiteindelijk de pokken vormen. Je kunt ook last krijgen van algemene klachten zoals koorts, moeheid, spierpijn en hoofdpijn."

"Bij een deel van de mensen begint het met algemene klachten en volgt de huiduitslag, bij een ander deel is het andersom. Ook hebben sommige mensen alleen een (pijnlijke) ontsteking van de endeldarm (het laatste stukje van de darm). Meer hierover is te vinden op onze site."

Als je rode bultjes op je lichaam ziet, hoe kun je weten dat je apenpokken hebt of dat het wellicht gewoon van een mug is?



"Als je rode bultjes ziet, is het belangrijk dat je bedenkt of je risico gelopen hebt op monkeypox. Heb je risicovol (intiem MSM-)contact gehad en zie je huidafwijkingen? Of heb je contact gehad met iemand met monkeypox en heb je klachten? Laat je dan testen bij de GGD of je huisarts."

mr_Perfect: Om toch de vergelijking met het coronavirus te trekken: de eerste berichten waren toen dat vooral de kwetsbare groepen (met onderliggend lijden) konden overlijden aan het virus. Is dat bij dit virus ook het geval?



"Hoewel er bijvoorbeeld veel pijnklachten worden gerapporteerd, is het ziekteverloop in deze uitbraak relatief mild. Zo is er in de hele wereld tijdens deze uitbraak nog niemand overleden aan monkeypox."

Freshnlight: Is er coördinatie tussen landen bij dit soort virusuitbraken? En kun je naar een ander land gaan als je zo'n vaccinatie wilt?



"Ja, er is coördinatie tussen landen, zowel op Europees als op wereldniveau (WHO). De hoeveelheid vaccins is wereldwijd beperkt, omdat het vaccin eigenlijk een pokkenvaccin is en pokken sinds 1980 uitgeroeid zijn. Er is dus wereldwijd een beperkte voorraad van het nieuwe pokkenvaccin Imvanex."



"In Nederland hebben we 70.000 vaccins voor de huidige vaccinatiecampagne voor de hoogrisicogroep, maar er zijn landen die geen vaccins hebben, ook binnen Europa. Voor zover wij weten, kun je in het buitenland niet op eigen verzoek een vaccin krijgen."

Maatkamp: Ben je na vaccinatie gelijk beschermd?'



"Nee. Er zijn twee vaccinaties nodig met ten minste vier weken ertussen. Twee weken na de laatste vaccinatie zijn er voldoende antistoffen opgebouwd. Dit betekent niet dat je volledig beschermd bent tegen monkeypox: we weten niet hoe goed de vaccinaties beschermen. Het vaccin is immers ontwikkeld tegen het inmiddels uitgeroeide pokkenvirus. Wel lijkt het monkeypoxvirus heel erg op het pokkenvirus."



"Ook als je gevaccineerd bent, is het mogelijk dat je nog klachten krijgt als je besmet wordt. En je bent dan mogelijk besmettelijk voor anderen. Daarom moet je je bij klachten nog steeds laten testen en je houden aan de leefregels, ook als je gevaccineerd bent."



"Heb je vroeger de oude pokkenvaccinatie gehad? Dan heb je maar één vaccinatie nodig, en zijn er twee weken later voldoende antistoffen opgebouwd."

