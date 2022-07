Een mondkapje dragen is hierbij geen optie. Maar hoe besmettelijk is het bij reizen met vliegtuig, trams en treinen? Moet ik bijvoorbeeld handschoenen gaan dragen?



"De kans dat je tijdens het gebruik van het openbaar vervoer besmet wordt, is heel erg klein. Op dit moment hebben we minder dan duizend besmettingen, waarvan een deel genezen is en de rest in isolatie is. De kans dat je iemand tegenkomt met monkeypox is dus heel erg klein."



"Daarnaast is de gebruikelijkste besmettingsroute direct en intensief huid-op-huidcontact. Dit gebeurt doorgaans niet in het openbaar vervoer ;-)"