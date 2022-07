De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C/A.V.S.V ligt onder vuur door seksistische speeches van vier mannelijke leden. Vrouwen laten in een interne brief weten zich onveilig te voelen door de uitspraken die gedaan zijn tijdens het lustrum van de vereniging. Ben jij (oud-)lid van het corps? Dan komen we graag met je in contact. We zijn benieuwd naar jouw ideeën over hoe de cultuur binnen de vereniging kan worden veranderd.

Heb jij bij een corps gezeten of zit je daar op dit moment? En wil je ons vertellen wat er volgens jou moet gebeuren om dit soort uitspraken tegen te gaan? Laat het ons weten via de mail: redactie@nu.nl.

We gaan vertrouwelijk met je informatie om. Als we besluiten aan de slag te gaan met jouw verhaal, blijf je desgewenst anoniem.