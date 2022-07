Voetbalclub ADO Den Haag moet de veiligheid op peil brengen, blijkt volgens Omroep West uit onderzoek dat werd ingesteld na ernstige supportersrellen eind mei. De club heeft inmiddels een veiligheidscoördinator aangesteld, maar moet ook het cameratoezicht en de interne beveiliging aanpakken.

De tijd dringt voor de eerstedivisieclub, want op 15 augustus beoordelen de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Haag of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Op die dag wordt bepaald of ADO thuiswedstrijden met publiek mag spelen.

Nadat op 29 mei ernstige rellen uitbraken nadat ADO een promotiefinale tegen Excelsior had verloren, gaf de politieke driehoek opdracht aan bureau CrowdProfessionals om onderzoek te doen naar de situatie ter plekke, Volgens de KNVB waren er die dag zo'n dertig supporters zonder kaartje het stadion binnengekomen.

Bedreiging en discriminatie

Toenmalig ADO-trainer Giovanni Franken werd die dag bedreigd en gediscrimineerd. Ook liepen er supporters op het veld, werd er met vuurwerk gegooid en braken er gevechten met de ME uit. Rond honderd personen worden verdacht van strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie en de politie brengen deze relschoppers in kaart.

Uit het onderzoek van CrowdProfessionals blijkt dat het verouderde camerasysteem van de club buiten werking was. ADO krijgt het advies om het te vervangen door een werkend systeem dat aan de huidige eisen voldoet.

Daarnaast beschikte de club niet over genoeg goed opgeleide stewards. ADO zegt voortaan alleen geschikte en gekwalificeerde medewerkers te zullen inzetten. Tot er voldoende eigen opgeleide stewards zijn, worden er externe beveiligers ingezet.

Foto supporter koppelen aan diens toegangsbewijs

Het onderzoeksbureau adviseert ADO verder om de entree aan te passen en te verbeteren. Van supporters die naar binnen gaan, moet een foto worden gemaakt die kan worden gekoppeld aan het toegangsbewijs. Zo kunnen mensen met een stadionverbod worden buitengesloten.

Met de aanstelling van een nieuwe veiligheidscoördinator liep de club vorige maand vooruit op de aanbevelingen. De nieuwe functionaris heeft een politieachtergrond en beschikt volgens Omroep West over brede ervaring in het betaald voetbal.

De aanbevolen bouwkundige aanpassingen kan ADO niet vóór het komend seizoen aanbrengen. De club belooft wel "passende maatregelen" op basis verwachte bezoekersaantallen. De ploeg van trainer Dirk Kuijt speelt op 14 augustus de eerste thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch zonder publiek.