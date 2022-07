Sifan Hassan is er in de nacht van zaterdag op zondag niet in geslaagd een medaille veroveren op de 5.000 meter bij de WK atletiek in Eugene. Na haar vierde plaats een week geleden op de 10.000 meter finishte de Nederlandse ditmaal als zesde.

De 29-jarige Hassan lag in de laatste ronde even op koers voor een plak, maar op het laatste stuk gingen meerdere atleten haar voorbij. Het goud was voor de Ethiopische Gudaf Tsegay in 14.46,29, Beatrice Chebet uit Kenia pakte zilver in 14.46,75 en het brons was voor de Ethiopische Dawit Seyaum (14.47,36).

Hassan finishte in 14.48,12 en was dus een kleine seconde verwijderd van het podium.

Door haar zesde plaats sluit Hassan de WK voor het eerst in zeven jaar zonder medaille af. In 2015 pakte ze WK-brons op de 1.500 meter, in 2017 deed ze dat opnieuw en drie jaar geleden in Doha veroverde ze op de 5.000 meter én de 10.000 meter de wereldtitel.

De top 6 van de 5.000 meter 1. Gudaf Tsegay (Ethiopië) - 14.46,29

2. Beatrice Chebet (Kenia) - 14.46,75

3. Dawit Seyaum (Ethiopië) - 14.47,36

4. Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenia) - 14.47,71

5. Letesenbet Gidey (Ethiopië) - 14.47,98

6. Sifan Hassan (Nederland) - 14.48,12