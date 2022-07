Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Tarweprijs gedaald naar niveau van voor Russische inval in Oekraïne

De prijs van tarwe is vrijdag flink gedaald op de belangrijkste markten in de Verenigde Staten en Europa. De prijs ligt nu weer op een niveau als voor de Russische invasie van Oekraïne.

Italiaanse astronaut maakt als eerste Europese vrouw ruimtewandeling

Samantha Cristoforetti heeft donderdag als eerste Europese vrouw een ruimtewandeling gemaakt.

Wandelaars lopen de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse

Verschillende deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse begonnen aan het begin van de vrijdagmiddag al aan de intocht van het wandelevenement. Dat was volgens de organisatie iets vroeger dan normaal, waarschijnlijk vanwege het warme weer. NU.nl heeft een aantal beelden op een rij gezet.

Benzineprijs duikt voor het eerst in ruim twee maanden onder de 2,30 euro

De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine is vrijdag gedaald naar 2,297 euro per liter, blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. Daarmee is in een paar weken tijd zo'n 20 cent per liter van de gemiddelde prijs af gegaan.

Na uitroeien van ratten keren flamingo's na 20 jaar terug op Galapagos-eilanden

Flamingo's zijn teruggekeerd naar de Galapagos-eilanden, twintig jaar nadat een invasie van ratten hen verdreven had. De terugkeer is het resultaat van twaalf jaar aan inspanningen om ratten en andere invasieve soorten uit de Pacifische archipel uit te roeien.